Más Información

Astronautas de Artemis II amerizan tras misión lunar de diez días; "fue un descenso perfecto": NASA

Astronautas de Artemis II amerizan tras misión lunar de diez días; "fue un descenso perfecto": NASA

EN VIVO: Artemis II regresa a la Tierra; sigue aquí el minuto a minuto del amerizaje de Orión tras hazaña lunar

EN VIVO: Artemis II regresa a la Tierra; sigue aquí el minuto a minuto del amerizaje de Orión tras hazaña lunar

Artemis II: de cambios en la visión a enfermedades cardiovasculares; química alerta efectos en la tripulación tras sobrevuelo lunar

Artemis II: de cambios en la visión a enfermedades cardiovasculares; química alerta efectos en la tripulación tras sobrevuelo lunar

FOTOS: Multitudes celebran regreso de Artemis II; expectación global por histórico amerizaje tras sobrevuelo lunar

FOTOS: Multitudes celebran regreso de Artemis II; expectación global por histórico amerizaje tras sobrevuelo lunar

Sheinbaum reconoce caída en el precio del maíz y promete apoyos al campo; Berdegué asegura cumplimiento de acuerdos con productores

Sheinbaum reconoce caída en el precio del maíz y promete apoyos al campo; Berdegué asegura cumplimiento de acuerdos con productores

Asesinan a balazos a estudiante de la FES Cuautitlán; fue un ataque directo, afirma presidente municipal

Asesinan a balazos a estudiante de la FES Cuautitlán; fue un ataque directo, afirma presidente municipal

Cae en Álvaro Obregón sujeto acusado de apuñalar en la cabeza a niño de cuatro años; fue golpeado y retenido por vecinos

Cae en Álvaro Obregón sujeto acusado de apuñalar en la cabeza a niño de cuatro años; fue golpeado y retenido por vecinos

Cae en Cancún cubano Yoexy Vila, buscado por EU; es acusado de distribución de sustancias controladas

Cae en Cancún cubano Yoexy Vila, buscado por EU; es acusado de distribución de sustancias controladas

VIDEO: Agricultores se retiran de Segob; amagan con boicot para el Mundial

VIDEO: Agricultores se retiran de Segob; amagan con boicot para el Mundial

Katia Itzel García recibe emotiva felicitación de Claudia Sheinbaum por ser designada para el Mundial 2026

Katia Itzel García recibe emotiva felicitación de Claudia Sheinbaum por ser designada para el Mundial 2026

El fracking “no tradicional”, la apuesta energética del gobierno de México para aumentar la producción de gas natural; en esto consiste

El fracking “no tradicional”, la apuesta energética del gobierno de México para aumentar la producción de gas natural; en esto consiste

Mundial 2026: Desde princesas hasta jefes de Estado se espera vengan a la inauguración; sigue en vilo presencia del rey de España

Mundial 2026: Desde princesas hasta jefes de Estado se espera vengan a la inauguración; sigue en vilo presencia del rey de España

Después de haber sido lanzados al espacio exterior el pasado 1 de abril, los astronautas de la Christina Koch, Jeremy Hansen, Reid Wisman y Victor Glover, amerizaron en el océano Pacífico esta tarde.

Fue un regreso "triunfal" para los tripulantes de la cápsula Orión, cuyo sobrevuelo lugar dio a conocer extensas franjas de la cara oculta de la y un eclipse total de Sol.

Uno por uno fueron saliendo de la cápsula, la cual descendía en piloto automático. Koch, Hansen, Wisman y Glover entraron a la atmósfera a una velocidad de Mach 33, en otras palabras, 33 veces la velocidad del sonido, una marcha no registrada desde los viajes lunares Apolo de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) en los años 60 y 70.

Lee también

La tensión aumentaba en el Control de Misión a medida que la cápsula quedaba envuelta en plasma al rojo vivo durante el punto de máxima temperatura y las comunicaciones se interrumpían, algo previsto.

Todas las miradas estaban puestas en el escudo térmico de la cápsula, que protege la vida de los astronautas y debe soportar miles de grados de calor en el reingreso. En el único vuelo de prueba de la nave, hecho sin tripulación en 2022, el exterior chamuscado del escudo regresó a la Tierra con un aspecto parecido al de los cráteres de la Luna.

Al igual que tantos otros, el director principal de vuelo, Jeff Radigan, estaba preparado para sentir algo de ese “miedo irracional que forma parte de la naturaleza humana”, de forma especial durante los seis minutos en que se interrumpieron las comunicaciones, antes de la apertura de los paracaídas. El buque de recuperación USS John P. Murtha aguardaba la llegada de la tripulación frente a la costa de San Diego, junto con un escuadrón de aviones y helicópteros militares.

Lee también

Las familias de los astronautas se apiñaron en la sala de observación del Control de Misión, donde estallaron vítores cuando la cápsula salió de la interrupción de comunicaciones y de nuevo al amerizar.

“Un amerizaje perfecto”, informó Rob Navias, del Control de Misión.

Trump felicita a astronautas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a los cuatro astronautas de la misión Artemis II y aseguró que el país dará nuevos pasos con destino a nuevas exploraciones espaciales, incluida una posible incursión a Marte.

"Todo el viaje fue espectacular, el aterrizaje fue perfecto y, como presidente de Estados Unidos, no podría estar más orgulloso", comentó en su cuenta de Truth Social.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar de mayo-junio? Calendario tentativo de pagos. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar de mayo-junio? Calendario tentativo de pagos

visa americana. Foto: iStock

¿Te pueden negar la visa por mentir? La razón legal por la que Estados Unidos te puede decir NO

Viajar a Estados Unidos: ¿Cuánto cuesta documentar el equipaje? Foto iStock / FTiare

¿Más de $1,000 pesos por una maleta? Aerolíneas de Estados Unidos ya cobran más por documentar equipaje

Embajada de Canadá. iStock/ Embajada de Canadá en México. iStock/Serhej Calka

Canadá te dará el pasaporte GRATIS si tarda más de 30 días: lo que debes saber

Las Americas Outlet. Foto: ChatGPT

¿Cuál es el outlet más grande de San Diego en 2026? ¿Las Américas o Carlsbad?