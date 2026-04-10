FOTOS: Multitudes celebran regreso de Artemis II; expectación global por histórico amerizaje tras sobrevuelo lunar

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Multitudes en distintas ciudades de siguieron con entusiasmo el regreso de los astronautas de la misión , que este viernes amerizaron en el océano Pacífico tras completar un histórico sobrevuelo de la Luna.

En espacios como el Columbia Memorial Space Center en Downey, , el San Diego Air and Space Museum y el Johnson Space Center en Houston, Texas, familias, niños y aficionados al espacio se reunieron para ver la transmisión en vivo del descenso de la cápsula Orión.

Personas en EE.UU. celebran y siguen con expectativa el amerizaje de Artemis II; misión marca regreso tripulado lunar. Foto: AP.
Personas en EE.UU. celebran y siguen con expectativa el amerizaje de Artemis II; misión marca regreso tripulado lunar. Foto: AP.

Niños vestidos como astronautas, banderas ondeando y aplausos marcaron el ambiente durante las llamadas “watch parties”, donde los asistentes reaccionaron en tiempo real al momento en que la nave tocó el océano tras varios días de misión.

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En San Diego, un menor con traje de astronauta celebró junto a otros asistentes mientras observaban el amerizaje en una pantalla, reflejando el entusiasmo que generó el regreso de una misión tripulada a la órbita lunar después de más de medio siglo.

Personas en EU celebran y siguen con expectativa el amerizaje de Artemis II; misión marca regreso tripulado lunar. Foto: AFP.
Personas en EU celebran y siguen con expectativa el amerizaje de Artemis II; misión marca regreso tripulado lunar. Foto: AFP.

La transmisión en vivo del descenso mantuvo a los asistentes atentos a cada detalle, mientras narradores explicaban el proceso de amerizaje y confirmaban el estado de la tripulación.

Personas en EU celebran y siguen con expectativa el amerizaje de Artemis II; misión marca regreso tripulado lunar. Foto: AFP.
Personas en EU celebran y siguen con expectativa el amerizaje de Artemis II; misión marca regreso tripulado lunar. Foto: AFP.

En Houston, decenas de personas siguieron el momento desde el centro espacial, grabando con sus teléfonos y reaccionando con emoción cuando se confirmó que la cápsula había descendido según lo previsto.

Personas en EE.UU. celebran y siguen con expectativa el amerizaje de Artemis II; misión marca regreso tripulado lunar. Foto: AFP.
Personas en EE.UU. celebran y siguen con expectativa el amerizaje de Artemis II; misión marca regreso tripulado lunar. Foto: AFP.

Mientras tanto, en California, familias completas se reunieron para observar el cierre de la misión, destacando el interés que ha despertado Artemis II entre nuevas generaciones.

Personas en EE.UU. celebran y siguen con expectativa el amerizaje de Artemis II; misión marca regreso tripulado lunar. Foto: AFP.
Personas en EE.UU. celebran y siguen con expectativa el amerizaje de Artemis II; misión marca regreso tripulado lunar. Foto: AFP.

La nave Orión, que transportaba a los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, amerizó sin contratiempos frente a la costa de California, donde equipos de recuperación realizaron las labores para asegurar la cápsula.

Tras su rescate, los tripulantes serán trasladados para evaluaciones médicas, en lo que marca el cierre exitoso de la primera misión tripulada del programa Artemis en viajar alrededor de la Luna.

Personas en EE.UU. celebran y siguen con expectativa el amerizaje de Artemis II; misión marca regreso tripulado lunar. Foto: AFP.
Personas en EE.UU. celebran y siguen con expectativa el amerizaje de Artemis II; misión marca regreso tripulado lunar. Foto: AFP.

El regreso de Artemis II no solo representa un avance técnico para la exploración espacial, sino también un momento de conexión pública, con miles de personas siguiendo cada paso de la misión desde la Tierra.

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gs/bmc

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