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Tras el amerizaje perfecto de Orión, de la misión Artemis II, con la tripulación —el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen—, mandatarios y exmandatarios celebraron el hito histórico.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el viernes a los astronautas.
"¡Felicitaciones a la magnífica y talentosa tripulación de Artemis II. Todo el viaje fue espectacular, el aterrizaje fue perfecto y, como presidente de los Estados Unidos, no podría estar más orgulloso!", declaró Trump en Truth Social.
"Espero verlos pronto en la Casa Blanca. ¡Lo volveremos a hacer y luego, la próxima etapa, Marte!", dijo mandatario, dejando en claro los planes estadounidenses de enviar misiones al planeta rojo.
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Artemis II, testimonio de la ingeniosidad humana: Obama
El exmandatario estadounidense Barack Obama posteó que "lo que hicieron los astronautas de Artemis II durante los últimos 10 días fue un testimonio de su valentía. Y el hecho de que viajaron más lejos de la Tierra de lo que nadie lo ha hecho jamás, reingresaron a nuestra atmósfera a más de 24 mil mph y amerizaron de manera segura fue un testimonio de la ingeniosidad humana. Gracias a todos en @NASA por hacer posible esta misión y por llevarnos a bordo en el viaje".
El presidente John Dramani Mahama, de Ghana, se unió a muchos ghaneses para felicitar a la astronauta de la NASA, Christina Koch, la única mujer en la histórica misión Artemis II.
Koch fue estudiante de intercambio en la Universidad de Ghana, Legon, la principal universidad de Ghana, durante el año académico 1999/2000, donde se sumergió en las costumbres y tradiciones del pueblo ghanés.
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