La presidencia de Líbano informó que el próximo martes 14 de abril se celebrará en Washington una reunión con Israel para discutir un alto el fuego en la guerra Israel-Hezbolá y el posible inicio de negociaciones entre los dos países vecinos.

Lee también Israel y Hezbolá intensifican ataques; bombardeos ocurren en vísperas de conversaciones bilaterales

En un comunicado señaló que el viernes por la noche se llevó a cabo la primera llamada telefónica entre los embajadores libanés e israelí en Washington y la embajadora estadounidense en Líbano, que se encontraba en Estados Unidos.

"Durante la llamada, se acordó celebrar la primera reunión el próximo martes en el Departamento de Estado para debatir la declaración de un alto el fuego y la fecha de inicio de las negociaciones entre Líbano e Israel bajo los auspicios de Estados Unidos", añadió el comunicado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc/mcc