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La presidencia de Líbano informó que el próximo martes 14 de abril se celebrará en Washington una reunión con Israel para discutir un alto el fuego en la guerra Israel-Hezbolá y el posible inicio de negociaciones entre los dos países vecinos.
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En un comunicado señaló que el viernes por la noche se llevó a cabo la primera llamada telefónica entre los embajadores libanés e israelí en Washington y la embajadora estadounidense en Líbano, que se encontraba en Estados Unidos.
"Durante la llamada, se acordó celebrar la primera reunión el próximo martes en el Departamento de Estado para debatir la declaración de un alto el fuego y la fecha de inicio de las negociaciones entre Líbano e Israel bajo los auspicios de Estados Unidos", añadió el comunicado.
cc/mcc
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