Jefe de los Pakal declaró colección de autos clásicos a precio de ganga; compró BMW de 1961 por 12 mil pesos

Cuba "va a caer muy pronto", asegura Trump; dice que el país quiere "llegar a un acuerdo"

La mañanera de Sheinbaum, 06 de marzo, minuto a minuto

Feminicidio: La violencia que cree tener permiso

Nuevo caso de desaparición de una alumna de la UAEM; solicitan ayuda para encontrar a Stephanye Contreras, estudiante de Nutrición

Denuncias de la ASF se desplomaron en 2025

Monreal descarta que reforma electoral sea aprobada; “al buen entendedor pocas palabras”, expresa

Pendiente un amparo sobre facultad de la UIF para obtener datos bancarios de Salinas Pliego; SCJN desecha recursos de sus empresas

Bajos salarios y recursos insuficientes agravan crisis en la Secretaría de Cultura 

Minimizan el papel del Rancho Izaguirre, acusa colectivo

A tres días del 8M, violencia feminicida pega a Morelos; confirman fallecimiento de Karol Toledo, el segundo caso en menos de una semana

Hallan en la pintura y la fotografía una ruta de inclusión

La guerra de Estados Unidos e Israel contra es "un extraordinario error que vamos a pagar", afirmó el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que ha chocado con Washington por el conflicto que Madrid considera ilegal.

"Esta guerra en Irán, a mi juicio, a juicio del gobierno de , es un extraordinario error que vamos a pagar", dijo Sánchez en rueda de prensa desde Huelva, en el sur del país, donde sostuvo un encuentro con su homólogo portugués, Luis Montenegro.

Afirmó que la "colaboración leal" debe primar sobre la "confrontación" en la relación con Estados Unidos.

Sánchez dijo que entiende las relaciones bilaterales "desde la apertura, desde el respeto y desde la colaboración leal", en "un atlantismo donde el derecho internacional y las reglas sean la columna vertebral" y "no la confrontación".

Sánchez también ha defendido el envío de la fragata "Cristóbal Colón" a Chipre alegando que con la misma determinación que España defiende el "no a la guerra", también es solidaria con un estado miembro de la Unión Europea para contribuir a la "defensa y la seguridad colectiva" de un país que está sufriendo las consecuencias del conflicto.

