La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán es "un extraordinario error que vamos a pagar", afirmó el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que ha chocado con Washington por el conflicto que Madrid considera ilegal.

"Esta guerra en Irán, a mi juicio, a juicio del gobierno de España, es un extraordinario error que vamos a pagar", dijo Sánchez en rueda de prensa desde Huelva, en el sur del país, donde sostuvo un encuentro con su homólogo portugués, Luis Montenegro.

Afirmó que la "colaboración leal" debe primar sobre la "confrontación" en la relación con Estados Unidos.

Sánchez dijo que entiende las relaciones bilaterales "desde la apertura, desde el respeto y desde la colaboración leal", en "un atlantismo donde el derecho internacional y las reglas sean la columna vertebral" y "no la confrontación".

Sánchez también ha defendido el envío de la fragata "Cristóbal Colón" a Chipre alegando que con la misma determinación que España defiende el "no a la guerra", también es solidaria con un estado miembro de la Unión Europea para contribuir a la "defensa y la seguridad colectiva" de un país que está sufriendo las consecuencias del conflicto.

