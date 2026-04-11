La jefa de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, dijo que el hombre abatido esta mañana en el metro de Nueva York tras apuñalar a tres personas en la concurrida estación de metro de Gran Central decía ser Lucifer y cometió un "acto aleatorio de violencia".

En una rueda de prensa, la responsable policial identificó al sujeto como Anthony Griffin, de 44 años, que contaba con tres arrestos previos "pero no tenía un historial de EDP (alteración emocional)", detalló, apuntando a la salud mental como motivo del ataque.

Griffin apuñaló con un machete a tres víctimas de entre 65 y 84 años en un andén de la estación poco antes de las 10 de la mañana, y cuando los policías lo abordaron, poco después, "se comportaba erráticamente y repetía que era Lucifer", divulgó Tisch.

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Los policías le dieron "al menos 20 órdenes de que tirara" el machete e incluso le ofrecieron ayuda, pero este se acercó blandiendo el arma y seguía siendo una "amenaza", lo que propició que un agente le disparara dos veces con un resultado mortal, relató.

"Los actos aleatorios de violencia asustan a todos, cualquiera puede ser víctima (...) y por eso hemos aumentado recientemente nuestra presencia en el sistema de tránsito", dijo la jefa de la Policía, que cuantificó en 175 los agentes adicionales desplegados en el metro.

Las tres víctimas fueron trasladadas a un hospital cercano, pero no se teme por sus vidas, especificó Tisch.

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Se trata de un hombre de 84 años con heridas en la cabeza y la cara, otro hombre de 65 con heridas similares y una fractura de cráneo, y una mujer de 70 con heridas en el hombro, según la información de las autoridades y los medios locales.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la gobernadora del estado, Kathy Hochul, se hicieron eco del suceso y agradecieron al Cuerpo su rápida respuesta, además de señalar que se hará una investigación interna del incidente, grabado con las cámaras que llevan los agentes.

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