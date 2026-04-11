La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) inauguró el edificio de la Coordinación General de Atención a Víctimas, luego de la renovación de dichas instalaciones.

La FGJ dio a conocer que las obras abarcaron 2 mil 664 metros cuadrados distribuidos en cinco niveles, para las cuales se destinaron 15.5 millones de pesos y se realizaron entre junio de 2025 y marzo de 2026.

La institución aseguró que con la renovación se amplía su capacidad de atención al ofrecer a las víctimas instalaciones adecuadas para el acompañamiento en condiciones de seguridad, privacidad y respeto a sus derechos.

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Por su parte, la titular de la FGJ, Bertha Alcalde Luján, dijo que durante 2025 ese espacio brindó más de 68 mil atenciones: 23 mil fueron en trabajo social, 25 mil en atención psicológica, 17 mil en orientación jurídica y más de 2 mil en intervenciones médicas.

“Detrás de cada cifra hay personas que han enfrentado situaciones complejas y que buscan una respuesta institucional. Esta intervención atiende la necesidad de contar con instalaciones adecuadas tanto para la atención a víctimas como para el trabajo del personal”.

La FGJ indicó que la renovación de las instalaciones forma parte de la estrategia de Acceso a la Justicia y Reparación Integral comprendida en el Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal, con el que la institución fortalece sus capacidades para la atención a víctimas con un enfoque de derechos y mejorando su respuesta ante las necesidades de la gente.

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