El pleno del Senado aprobó por unanimidad con 89 votos el dictamen por el que se autoriza a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo permita la salida del país a 332 elementos que integran la tripulación del Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc” (BE-01), como parte del crucero de instrucción “Pacífico Norte 2026”.

De acuerdo con el dictamen avalado por la asamblea, este crucero de instrucción forma parte de una estrategia integral de fortalecimiento de la Armada de México, al permitir la formación y capacitación de su personal en escenarios reales de navegación internacional.

El documento subraya que esta misión contribuye a la consolidación del Estado mexicano mediante la protección de los intereses marítimos nacionales, al tiempo que proyecta una presencia soberana, profesional y constructiva en el ámbito global.

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Asimismo, se destaca que el crucero “Pacífico Norte 2026” abonará al posicionamiento de México como un país responsable y comprometido con la paz internacional, al fomentar la cooperación y el entendimiento con otras naciones durante su recorrido.

Cabe destacar que con este permiso, el Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc” realizará la primera travesía internacional después de que dicho buques sufrió una colisión con el Puente de Brooklyn en Nueva York, el 17 de mayo de 2025, donde murieron dos cadetes.

Los mástiles del buque impactaron la parte inferior del puente, lo que provocó el colapso de parte de los cables que sostienen los mástiles, con un saldo de 2 muertes y múltiples heridos a bordo.

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El dictamen aprobado expone que la Heroica Escuela Naval Militar tiene considerado efectuar un crucero de instrucción en el Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc” (BE01), con la finalidad de que los Guardiamarinas, generación 2021-2025, incrementen y pongan en práctica los conocimientos de ingeniería en ciencias navales.

El crucero de instrucción del Buque Escuela ARM "Cuauhtémoc" (BE-01) contaría con una tripulación de 332 elementos, de los cuales, 184 entre capitanes, oficiales, clases y marineros y 148 elementos, entre personal docente y guardiamarinas de la generación 2021-2025 de la Heroica Escuela Naval Militar.

La nave zarpará el puerto de Acapulco, Guerrero, el 15 de julio de 2026, para continuar con un trayecto que incluye Honolulú y Seward, Alaska en Estados Unidos; Victoria, Canadá; San Francisco y San Diego, para concluir su instrucción en Acapulco, Guerrero, el 15 de octubre de 2026.

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