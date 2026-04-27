El Departamento estadounidense de Estado emitió este lunes una alerta de seguridad por la violencia en Reynosa, Tamaulipas.

En un comunicado, señaló que el Consulado de Estados Unidos en Matamoros “ha recibido reportes de actividad criminal violenta, incluyendo bloqueos, en Reynosa”.

Por lo anterior, se emitió la orden a los empleados del gobierno de Estados Unidos de “evitar el área de Reynosa”.

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Recordó que la alerta de viaje para Tamaulipas está en el nivel máximo, el cuatro, que significa: “No viajar debido a terrorismo, crímenes y secuestros”.

Reynosa, Tamaulipas, Mexico: U.S. Consulate Matamoros has received reports of violent criminal activity including roadblocks in Reynosa. U.S. government employees have been ordered to avoid the greater Reynosa area. The State Department’s Travel Advisory for Tamaulipas is Level… pic.twitter.com/sINBMdjveH — TravelGov (@TravelGov) April 27, 2026

Entre las recomendaciones del Departamento están:

Evite la zona metropolitana de Reynosa

Mantenga un alto nivel de vigilancia y no llame la atención

Esté atento a los medios de comunicación locales para mantenerse informado

Esté atento a lo que ocurre a su alrededor

Informe a sus amigos y familiares de que se encuentra a salvo

Revise sus planes de seguridad personal y siga las instrucciones de las autoridades locales

Llame al 911 si necesita asistencia de emergencia

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La alerta se emitió luego de que las autoridades mexicanas anunciaran la detención de Alexander Benavides Flores, alias “R 9” o “Metro 9”, líder del grupo criminal Los Metros, uno de los brazos armados del Cártel del Golfo, de acuerdo con información de la Vocería de Seguridad estatal.

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