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El Departamento estadounidense de Estado emitió este lunes una alerta de seguridad por la violencia en , Tamaulipas.

En un comunicado, señaló que el Consulado de Estados Unidos en Matamoros “ha recibido reportes de actividad criminal violenta, incluyendo bloqueos, en Reynosa”.

Por lo anterior, se emitió la orden a los empleados del gobierno de de “evitar el área de Reynosa”.

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Recordó que la alerta de viaje para Tamaulipas está en el nivel máximo, el cuatro, que significa: “No viajar debido a terrorismo, crímenes y secuestros”.

  • Entre las recomendaciones del Departamento están:
  • Evite la zona metropolitana de Reynosa
  • Mantenga un alto nivel de vigilancia y no llame la atención
  • Esté atento a los medios de comunicación locales para mantenerse informado
  • Esté atento a lo que ocurre a su alrededor
  • Informe a sus amigos y familiares de que se encuentra a salvo
  • Revise sus planes de seguridad personal y siga las instrucciones de las autoridades locales
  • Llame al 911 si necesita asistencia de emergencia

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La alerta se emitió luego de que las autoridades mexicanas anunciaran la detención de Alexander Benavides Flores, alias “R 9” o “Metro 9”, líder del grupo criminal Los Metros, uno de los brazos armados del Cártel del Golfo, de acuerdo con información de la Vocería de Seguridad estatal.

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