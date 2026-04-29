Culiacán.— La secretaria de las Mujeres en el estado, Ana Francis Chiquete Elizalde, afirmó que el reciente asesinato de cuatro mujeres en el centro de la ciudad ya se encuentra bajo investigación y se brindará el acompañamiento que requieran las familias, tanto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) como de las áreas de asesoría legal o médica.

La funcionaria lamentó los hechos violentos ocurridos en la calle Miguel Hidalgo y señaló que en este momento, tan doloroso y complejo, diversas autoridades han ofrecido un acompañamiento integral a los familiares, en tanto que la Fiscalía General del Estado (FGE) continúa con la investigación.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, María Teresa Guerra Ochoa, citó que a la par de los conflictos entre grupos delictivos, el sector femenino vive periodos críticos de violencia, lo cual obliga a las instancias a fortalecer sus acciones para disminuir los índices.

De acuerdo con las primeras investigaciones, sobre la calle Miguel Hidalgo, entre las calles Granados e Ignacio Aldama, se escucharon detonaciones continuas, por lo que las personas que se encontraban cenando en los puestos que se ubican afuera del Mercadito Rafael Buena buscaron refugio.

Personal de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército encontraron tiradas en la baqueta a dos mujeres sin vida, identificadas como Elizabeth “N”, de 30 años de edad, y Teresa “N”, de 35 años, quienes presentaban impactos de bala.

Dentro de una camioneta Ford Ranger color blanca, estacionada sobre la calle Miguel Hidalgo, quedaron los cuerpos de la señora Karely “N”, de 41 años, y de su hija Itzel “N”, de 22 años.

Los peritos de criminalística de la FGE recolectaron casquillos percutidos que quedaron sobre la calle, para que balística los analice y determine si las armas han sido usadas en otros delitos.

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