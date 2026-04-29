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Londres.- Dos personas fueron apuñaladas en un vecindario de con una gran comunidad judía y un sospechoso fue detenido, informaron grupos comunitarios.

La organización de seguridad Shomrim indicó que se vio a un sospechoso “corriendo por Golders Green Road armado con un cuchillo e intentando apuñalar a miembros judíos del público”.

Señaló que el sospechoso fue retenido por miembros de Shomrim antes de que la policía lo arrestara.

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Otra organización, el Community Security Trust, también informó que un hombre había sido arrestado tras un ataque con cuchillo.

La Policía Metropolitana dijo que las víctimas, un hombre de unos 30 años y otro de unos 70, fueron hospitalizadas en condición estable. La fuerza indicó que el sospechoso también intentó apuñalar a policías, pero ninguno resultó herido.

“Profundamente preocupante”, el ataque en barrio judío: Starmer

El primer ministro Keir Starmer afirmó que el incidente reportado era “profundamente preocupante”, y agregó que "los ataques contra nuestra comunidad judía son ataques contra Gran Bretaña”.

“Ahora hay una investigación policial y creo que todos debemos hacer todo lo que podamos para apoyar esa investigación y ser absolutamente claros en nuestra determinación de abordar cualquiera de estos delitos, de los que hemos visto demasiados últimamente”, declaró Starmer.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo que “la comunidad judía de Londres ha sido el objetivo de una serie de impactantes ataques antisemitas.

“No debe haber absolutamente ningún lugar para el antisemitismo en la sociedad”, señaló.

El incidente se produce tras una serie de ataques incendiarios en las últimas semanas contra sitios judíos en Londres, incluida una sinagoga y las ambulancias de una organización benéfica en Golders Green.

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El gran rabino de Gran Bretaña ha denunciado que los judíos del Reino Unido están sufriendo una campaña de violencia e intimidación.

Agentes antiterroristas investigan si los ataques incendiarios fueron obra de intermediarios iraníes.

Nadie resultó herido en los incendios que ocurrieron a pocos kilómetros unos de otros. Varias personas, desde adolescentes hasta personas de unos 40 años, han sido arrestadas y acusadas.

La comunidad judía de Gran Bretaña está establecida desde hace mucho tiempo, pero es pequeña como porcentaje de la población, con unas 300 mil personas. El suburbio de Golders Green, en el noroeste de Londres, es uno de sus epicentros, ahí hay restaurantes kosher, múltiples escuelas judías y docenas de sinagogas, además de grandes comunidades asiáticas y de Medio Oriente.

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