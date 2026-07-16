[Publicidad]
Washington.- Estados Unidos aplaudió la apertura de una vía de diálogo entre el gobierno chavista de Venezuela y un grupo de exdiputados opositores como un paso crucial en el proceso de "reconciliación política" y la "recuperación" del país tras la devastación causada por los recientes terremotos.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, indicó que EU "acoge con satisfacción el anuncio de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015, encabezado por Dinorah Figuera, y el gobierno interino venezolano sobre una agenda conjunta que comenzará el 1 de agosto para promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional de la nación".
"Este anuncio representa un paso importante en el proceso de reconciliación política y da continuidad a la reunión celebrada el 18 de junio entre los representantes. Celebramos el compromiso de fortalecer las instituciones democráticas, mejorar el sistema electoral y restablecer las garantías para la participación política", dijo Pigott.
Lee también Gobierno de Venezuela y opositores inician trabajo conjunto; buscan fortalecer la democracia
En un comunicado, el funcionario estadounidense agregó que los "devastadores terremotos" que dejaron miles de muertos y heridos en la nación sudamericana, "han puesto en relieve la urgencia de contar con unidad, un liderazgo responsable e instituciones capaces de servir al pueblo venezolano".
"Estados Unidos seguirá apoyando los esfuerzos liderados por venezolanos que generen avances tangibles hacia una transición electoral pacífica y democrática, al tiempo que trabaja junto al pueblo venezolano en la recuperación y reconstrucción de su país", advirtió.
[Publicidad]
Gobierno interino de Venezuela y opositores buscan fortalecer la democracia
Este martes, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, y un grupo de opositores que formó parte del Legislativo de 2015, informaron que iniciarán una hoja de ruta conjunta el próximo 1 de agosto para promover la democracia en el país.
Lee también María Corina Machado dice que volverá "ahora" a Venezuela; pide ayuda a para "reconstrucción democrática" del país
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, compartió entonces el comunicado de los opositores en X, lo que fue visto un signo de apoyo de la Administración del presidente, Donald Trump, que en enero depuso al expresidente, Nicolás Maduro, y puso bajo tutela al nuevo gobierno interino de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez.
[Publicidad]
Desde entonces, Washington y Caracas han retomado y estrechado sus vínculos políticos y comerciales, sobre todo tras un acuerdo por el que los estadounidenses gestionan las ventas de crudo venezolano.
mcc
[Publicidad]
Más información
Economía
Aumenta 22% venta de autos eléctricos, híbridos y de rango extendido en primer semestre: EMA destaca resiliencia del mercado mexicano
Metrópoli
Vinculan a proceso a taxista de aplicación; es acusado de violación a una usuaria
Mundo
Abogado de mexicano asesinado por ICE dice que bolsitas halladas en su camioneta contienen sal; parecía metanfetamina, según agente
Mundo
Operador de teleprónter de Trump ganó más de 100 md apostando sobre sus discursos; fue suspendido
Showbiz
¿Robert Pattinson está enamorado de Zendaya? Los videos virales que desataron los rumores
Noticias
Inundaciones en Texas dejan un muerto y obligan a evacuar; la tragedia revive el temor por el río Guadalupe
Deportes
¿Adiós a la Premier League? Proponen retirar la visa de trabajo a los futbolistas argentinos tras la manta de las Malvinas
Educación
Trump revive la regla que podría negar la green card a inmigrantes que reciban estos beneficios públicos