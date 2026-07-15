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Madrid.- La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que volverá "ahora" a Venezuela y pidió ayuda a Europa para una reconstrucción de su país que sea "también institucional y democrática", porque los terremotos que lo han sacudido "evidenciaron la corrupción del régimen".
Esta transición política "es mi propósito ahora que voy a regresar a Venezuela", dijo durante su participación en el Libertas Forum del Partido Popular Europeo (PPE) celebrado en Madrid, en el que se dirigió a los líderes conservadores europeos por videoconferencia y les anunció que les recibiría pronto en Venezuela, "en pleno proceso de reconstrucción democrática".
Machado, quien abandonó Venezuela para recoger el Premio Nobel de la Paz y hasta ahora no ha logrado regresar, reivindicó la fuerza "pacificadora" que supondrá su vuelta, frente a los que consideran que puede ser un factor que desestabilice la frágil situación actual.
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En su opinión, los terremotos han reforzado la unidad de los venezolanos y su deseo de que en el país haya un cambio de régimen y una transición hacia la democracia.
"La reconstrucción tiene que ser humana y económica, pero también institucional y democrática", insistió.
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"Los terremotos no solo derribaron cientos de edificaciones -añadió- también evidenciaron a un sistema basado en la corrupción y la indolencia".
Ante esto, los venezolanos han demostrado su "enorme solidaridad" y su "unión" como pueblo, y están "preparados y organizados" para llevar a cabo una transición democrática.
"Creer que el país puede ser reconstruido por los que generaron tanto dolor es desconocer Venezuela", agregó, convencida de que los venezolanos saben que "el régimen chavista fracturó el país" y la oposición democrática es la que lo ha "cohesionado".
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"Ahora estamos unidos en favor de la igualdad ante la ley, la democracia y el deseo de que los venezolanos que tuvieron que irse puedan volver", concluyó.
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María Corina Machado dijo estas palabras frente a un auditorio de líderes conservadores, entre los que estaban Edmundo González Urrutia -considerado por la oposición venezolana como presidente electo del país- y el líder del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo.
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Durante su discurso, el líder conservador español expresó su solidaridad con Venezuela en su "lucha por la vida" y la reconstrucción tras el devastador terremoto y destacó el compromiso de María Corina Machado y Edmundo González.
El viceprimer ministro de Italia, Antonio Tajani, también se refirió "al gran pueblo venezolano", que "sabrá levantarse" tras los terribles terremotos que ha sufrido, y que, en paralelo, "tiene que recorrer el camino a la democracia" y "poder votar".
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