Con una generación que combina figuras consolidadas y jóvenes promesas, la Selección Nacional de clavados afrontará la Copa México con el objetivo de reafirmar su lugar entre las potencias de la disciplina. Mientras nombres como Osmar Olvera y Gabriela Agúndez encabezan al equipo gracias a su experiencia internacional, una nueva camada de talentos busca abrirse paso y aprovechar cada oportunidad.

Entre esos nombres destaca Emilio Treviño, clavadista que ha llamado la atención por sus resultados en el circuito universitario de Estados Unidos y llega a la competencia con la ilusión de seguir acumulando experiencia, junto a la élite nacional.

Para él, compartir entrenamientos y competencias con atletas que ya han brillado en escenarios olímpicos representa un aprendizaje invaluable en una etapa clave de su desarrollo.

“Somos un grupo con muchísimo talento. Tenemos una mezcla de experiencia y juventud que nos convierte en uno muy fuerte. Me han recibido de gran manera. Para mí, es una gran motivación estar cerca de referentes que ya saben lo que significa llegar a unos Juegos Olímpicos. Me han dado consejos para elevar mi nivel y seguir creciendo”, detalló.

El campeón de la NCAA en la plataforma de 10 metros agregó que, a pesar de tener apenas 18 años, sueña con convertirse algún día en una figura capaz de inspirar a las nuevas generaciones.

Treviño destacó que, cada vez, es más frecuente ver a niños y jóvenes acercarse durante los entrenamientos para observarlo, pedirle consejos o simplemente expresarle su admiración.

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“Me gustaría llegar a ser una inspiración para las nuevas generaciones. A mí, hombres históricos del deporte, como Fernando Platas, Germán Sánchez e Iván García, me motivaron a iniciar este camino. Hoy, trato de ayudar a los más pequeños y orientarlos con consejos, les digo que todo es posible y deben trabajar”, compartió.

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