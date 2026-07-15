Este miércoles 15 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, un espacio para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.

Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.

Nación 08:57 AM "La experiencia que se vivió aquí fue única", destacó Sheinbaum Pardo sobre el Mundial 2026.

Nación 08:50 AM "Me parece una declaración muy desafortunada (...) me parece más un declaración política que una declaración de sustento", responde Sheinbaum a Terrance Cole, jefe de la DEA.



Nación 08:49 AM "Es un asunto de la Fiscalía", dice Sheinbaum tras la salida de Ulises Lara de la FGR.

Nación 08:46 AM "Ellos ya tendrán que dar más información", dice la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el reciente comunicado de la FGR sobre "El Jando", piloto ligado al traslado de "El Mayo" a EU.

Nación 08:43 AM Sobre la visita del presidente de Panamá, la presidenta adelanta que se tocaran temas económicos, culturales y la neutralidad del canal.

Nación 08:40 AM La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias comentó que el registro nacional de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio busca atender y proteger a los menores que son víctimas colaterales del feminicidio de sus madres.



+

Nación 08:19 AM La mandataria federal destacó la encuesta del Inegi sobre el bienestar autoreportado por parte de la población.

Nación 08:15 AM La Consejera Jurídica de la Presidencia confía en que el debate sobre la ley en el tema de feminicidio se realice en el mes de septiembre, una vez que comience el nuevo periodo legislativo.



Nación 08:11 AM "Independientemente de la amistad, de los cargos, pues tiene que cumplirse con la ley", reiteró la presidenta de México sobre el caso de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex acusado de violencia familiar.

Nación 08:03 AM En el miércoles de vivienda, Sheinbaum Pardo hace un enlace hasta Morelos para la entrega de viviendas del Bienestar. La meta en la entidad es la construcción de 13 mil viviendas para las y los beneficiarios.

Nación 08:02 AM La titular del Ejecutivo reconoció que en las Fiscalías aún se sigue catalogando un delito de feminicidio como suicido, por lo que destacó la importancia de la iniciativa de ley.

Nación 07:58 AM "Como primera mujer Presidenta asumí la responsabilidad de proteger a las mujeres frente a la violencia", expresó Sheinbaum Pardo tras la firma de la iniciativa sobre feminicidio.

Nación 07:56 AM La encargada de la Secretaría de las Mujeres destacó la creación del registro nacional de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio, con el objetivo de "dar certeza de vida" y brindarles protección del Estado mexicano.

Nación 07:53 AM Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, destacó que la iniciativa también contiene derechos de las víctimas, atención psicológica a víctimas indirectas y atención integral. Además contempla la reparación integral del daño.

Nación 07:50 AM Maribel Bojorges, integrante de la Fiscalía General de la República (FGR), agregó que la iniciativa busca que los feminicidios se investiguen con debida diligencia, perspectiva de género, análisis de contexto, coordinación entre instituciones de seguridad, entre otros.





Nación 07:47 AM La Ley General sobre feminicidios consiste en homologar el tipo penal en México, se establecen 10 razones de género, así como se establecen 19 agravantes para aumentar la pena de prisión hasta 70 años.

Nación 07:44 AM Luisa María Alcalde, consejera Jurídica de la Presidencia, afirma que es importante la iniciativa debido a que había deficiencias en los procesos de investigación y atención a las víctimas de feminicidio.



Nación 07:42 AM La Presidenta de México anuncia la firma de la iniciativa de ley de sanción al feminicidio que será enviada al Congreso de la Unión.

Nación 07:40 AM A las 7:40 inicia la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Mira aquí la transmisión en vivo:

nro