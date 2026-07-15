Cuando se planea un viaje, las opiniones y calificaciones dadas por los turistas son muy valiosas para elegir el próximo destino, tour, restaurante y hotel.

Hay diversas plataformas y sitios web con reseñas muy útiles para ese fin, como Tripadvisor, que cada año entrega los premios Travellers’ Choice, los cuales nombran las mejores actividades, playas, restaurantes y hospedajes.

Los galardones de este año ya fueron anunciados y, entre ellos, destaca el hotel mejor calificado en México.

¿Cuál es el hotel mejor calificado de México y dónde se encuentra?

El Grand Velas Los Cabos es el hotel mejor calificado de México, de acuerdo con las opiniones de usuarios de Tripadvisor.

Se encuentra en Baja California Sur, en el extremo sur de la península de Baja California, frente al mar de Cortés (Km 17 de la Carretera Transpeninsular, a entre San José del Cabo y Cabo San Lucas), a unos 40 minutos en auto del Aeropuerto Internacional de Los Cabos.

Foto: Preferred Hotels & Resorts

Lee también: Playa Balandra en La Paz: estas son las reglas para visitarla

[Publicidad]

¿Por qué es el hotel mejor calificado en México?

Los Travellers' Choice de Tripadvisor toman en cuenta las opiniones y reseñas de los turistas especialmente en 4 rubros: ubicación, limpieza, servicio y calidad/precio.

Cada uno de estos aspectos se califica del 0 al 5 y después se promedian para obtener una nota global.

Foto: Preferred Hotels & Resorts

En el caso del Grand Velas Los Cabos, fue considerado el hotel mejor calificado de México al obtener un puntaje general de 5, el más alto posible.

[Publicidad]

la limpieza y el servicio fueron sus características más destacadas, ambas con 5; seguido de su ubicación (4.9) y calidad/precio (4.8).

¿Cómo es el hotel mejor calificado en México?

Entre el exuberante mar de Cortés, el desierto y las montañas sudcalifornianas, el Grand Velas Los Cabos, el hotel mejor clasificado de México, cuenta con 307 habitaciones y suites, divididas en 10 categorías.

Todas tienen vista al mar y muchas ofrecen terraza privada y baño con jacuzzi. Algunas otras tienen su propio balcón con piscina, además de máquina de palomitas, baños estilo spa, barra y comedor.

[Publicidad]

Foto: Gran Velas Los Cabos

La propiedad ofrece 8 restaurantes de diferentes especialidades: Cocina de Autor, con 1 estrella Michelin; Velas 10 (mar y tierra), Frida (mexicana), Sen Lin (asiática), Lucca (italiana), Cabrilla (ceviches), Azul (internacional) y Loto (fusión japonesa y mexicana). Todos están ambientados con un diseño único y muy instagrameable.

Grand Velas también cuenta con 5 bares: el Sky Bar, al aire libre frente a la playa; Autor (el nombre hace referencia a la creatividad de su mixología), Tequila & Mezcal, especializado en destilados mexicanos; Miramar, con vista al mar de Cortes; y Koi, que ofrece vinos, licores, pista de baile y DJ.

Foto: Preferred Hotels & Resorts

Los huéspedes del Grand Velas Los Cabos también pueden participar en clases de pintura con degustación de vino, paseos en yate, clases de cocina mexicana, yoga y mixología o relajarse en el spa SE, donde se brindan diversos tratamientos, rituales y ceremonias.

[Publicidad]

De hecho, uno de los espacios y servcios más destacados son las áreas húmedas del spa y su amplia carta de tratamientos, incluido su trato cálido y personalizado. Estos aspectos le han valido varios premios internacionales.

También cuenta con su propia galería de arte.

¿Cuánto cuesta dormir en el hotel mejor calificado en México?

Las tarifas por noche para dos personas en el Grand Velas Los Cabos varía dependiendo de la temporada y categoría: desde los 1,500 dólares ($26,000 pesos).

[Publicidad]

Lee también: Estas son las playas más exclusivas de México

Considera que el concepto del hospedaje es todo incluido, salvo algunas experiencias que se cobran por separado.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters