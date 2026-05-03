“Hace 20 o 30 años, La Paz, Baja California Sur, destacaba en el comercio por la estación de ferries. Después de la pandemia tomó una personalidad muy particular, porque la tendencia de los viajeros fue la de buscar lugares abiertos, menos concurridos y masificados”, afirmó en entrevista Luz María Zepeda, directora del Fideicomiso de Turismo de La Paz (Fitupaz).

Durante el Tianguis Turístico 2026, nos platicó por qué la capital de Baja California Sur se convirtió en un ‘destino boutique’, sobre algunos de sus mejores atractivos y los motivos por los que, dice, “son el secreto mejor guardado de México”.

¿Por qué La Paz es un ‘destino boutique’?

Zepeda destaca que “mientras otros destinos estaban compitiendo hace años con más hoteles, marcas, cuartos y un tamaño más ‘agresivo’, en La Paz el crecimiento ha sido más controlado, con programas de desarrollo urbano y normativas que buscan preservar el entorno”.

Foto: FITUPAZ

Esta característica ha ocasionado que la capacidad de carga turística de la ciudad y la de sus áreas naturales no sea masificable, pues menciona que “hay alrededor de 6,000 habitaciones disponibles y el hotel más grande, el Real Plaza Hotel, tiene 115; luego, hay algunos hoteles boutique que van de las 8, 14, 30 y hasta 90 cuartos”.

Lee también: Mundial 2026: lanzan página con guía de experiencias en las sedes

The Mantarraya Outpost, Casa 1880, The Orchid House, República Pagana, Baja Club, Abasolo Clubhouse y Quercus son algunos de los hoteles boutique en La Paz.

En cuanto a experiencias, asegura que son “muy personalizables y a la medida, con recorridos y embarcaciones (lanchas, pangas, yates o veleros) para grupos reducidos”.

Además, la promoción turística del destino está más enfocada en viajeros aventureros, ecoturistas y para quienes buscan el ‘lujo relajado’, “porque nuestra exclusividad es la naturaleza y poder disfrutar de un destino tranquilo, seguro y con experiencias en contacto con el entorno”.

¿Qué experiencias se pueden vivir en La Paz?

En la ciudad de La Paz, Luz María Zepeda, directora del Fitupaz, destaca la propuesta gastronómica en establecimientos como Maduro, Casamarte, Quemadero, Tatanka, Biznaga Baja Bistro y otros más: “estamos creciendo con cocinas de autor, muy al estilo baja med, combinando la gastronomía sudcaliforniana con la de otras regiones de México y el mundo y con ingredientes locales”.

Fotos: Quemadero

Por las tardes, el malecón es el sitio ideal para visitar. “Es una de las experiencias más bonitas, es un showtime. En lugar de ir al cine, nos sentamos todos en bancas, en el piso, en la arena o en un café para disfrutar y tomar fotografías”.

De octubre a mayo, desde la ciudad parten expediciones de nado con tiburón ballena, el pez más grande del mundo; casi todo el año —excepto de junio a finales de agosto— hay buceo con lobos marinos en la Isla Espíritu Santo, además de hiking y excursiones a playa Balandra, “la más bonita de México”, popular por sus aguas turquesa y arena blanca.

Foto: Setue Baja California Sur

A una media hora en auto, las dunas del Mogote —de hasta 30 metros de altura— son el escenario ideal para practicar sandboard. De vez en cuando, se organizan experiencias bajo el cielo nocturno estrellado con tablas iluminadas.

¿Qué otras actividades hay cerca de La Paz?

Para Zepeda, es importante que los turistas sepan que La Paz no solo es la ciudad: “es un municipio muy grande y tenemos microdestinos en un rango de máximo 2 horas, de Puerto Chale hasta prácticamente Los Cabos”.

Fotos: República Pagana y Orchid House Baja

En el pueblo mágico de Todos Santos “está la parte más artística con muchas galerías de arte” y liberación de tortugas marinas de agosto a octubre; en El Pescadero “hay experiencias gastronómicas muy locales, con el concepto ‘del huerto a la mesa’”.

San Antonio y El Triunfo son “2 pueblitos históricos en medio del desierto”. En el segundo se pueden visitar “2 museos que considero que son de clase mundial”:

Museo Ruta de Plata: “con vestigios de minas, visita a una de ellas y explicación de cómo llegaron inversiones mineras de todo el mundo a un pueblo muy pequeño”.

Museo del Vaquero de las Californias: “rescata las tradiciones originarias de Baja California Sur, la cultura vaquera y ranchera”.

Los Barriles y La Ventana son destinos ideales para la pesca deportiva, y para los que buscan el kitesurfing y windsurfing, se recomienda ir “especialmente en el invierno, cuando hay mucho viento”.

Fotos: FITUPAZ

Lee también: CDMX estrenará nuevos hoteles

Puerto Chale, por su parte, atrae por los avistamientos de ballena azul —de diciembre a marzo—, aunque Luz María Zepeda destaca que “siempre te sorprenderá algo, porque nuestro Golfo de California y Pacífico son como una cajita de pandora, no sabes si vas a ver mobulas, delfines, ballena gris, jorobada, azul o un tiburón ballena”.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters