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Culiacán, Sin.- En operativos desplegados en los municipios de Culiacán, Mocorito y Navolato, elementos de las Bases de Operaciones Interinstitucionales detuvieron a tres civiles con armas, cargadores y drogas y localizaron una camioneta con reporte de robo, en cuyo interior se localizaron dos fusiles automáticos.
Un reporte sobre la presencia de personas armadas que llegaban a un domicilio de la colonia Lomas del Boulevard movilizó a elementos del Grupo de Operaciones Especiales. Al llegar al sitio, observaron a un hombre en silla de ruedas, el cual, al verlos, intentó moverse al interior de una vivienda.
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Al efectuarle una revisión, se le encontró una pistola Glock, calibre 40, tres cargadores abastecidos, treinta cartuchos útiles, 318 dosis de un polvo blanco con las características de la cocaína, con un peso de 189 gramos y un radio de comunicación.
Durante un recorrido por el dique Mariquita, del municipio de Mocorito, elementos de otra de las unidades del Grupo de Operaciones Especiales persiguieron a los ocupantes de una motocicleta, los cuales en su huida perdieron el control y derraparon.
Al caerse al piso, fueron retenidos para una revisión, en la que se les encontró dos pistolas calibre nueve milímetros, cuatro cargadores, 63 cartuchos útiles, 120 dosis de un polvo blanco, con las características de la cocaína, con un peso de cerca de 55 gramos; la motocicleta en que viajaban cuenta con reporte de robo.
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En un tercer operativo efectuado por la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, los elementos de una de las Bases de Operaciones Interinstitucionales fueron notificados sobre el reporte del despojo violento de una camioneta Toyota, línea Hilux, en esa zona.
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Los elementos de las fuerzas federales y estatales observaron que la unidad era conducida por una de las calles de dicha sindicatura, por lo que intentaron marcarles el alto a los ocupantes, los cuales emprendieron la huida.
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Tras una breve persecución, los ocupantes de la camioneta la abandonaron y huyeron a pie, sin ser alcanzados, por lo que al inspeccionarla, encontraron en su interior dos fusiles AK-47, dos cargadores y cartuchos para armas automáticas.
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mahc/LL
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