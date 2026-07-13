La dirigencia del PAN en la Ciudad de México ingresó una queja en la Secretaría de la Contraloría General en contra del director del Metro, Adrián Rubalcava, por presuntamente simular una adjudicación restringida para favorecer a una empresa que había recibido años atrás contratos millonarios en Cuajimalpa.

Los panistas, encabezados por la líder blanquiazul Luisa Gutiérrez, acudieron a las instalaciones de la Secretaría de la Contraloría, ubicadas sobre la Avenida Arcos de Belén, para ingresar esta denuncia y confiaron en que se investigue y se llegue hasta las últimas consecuencias en este asunto.

Explicaron que para remodelar las estaciones Hidalgo, Bellas Artes y Viaducto, de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC), la dirección del Metro lanzó una invitación restringida en la que participaron las empresas INDHR S.A de C.V., Alfa Proveedores y Contratistas, y Asfalto, Proyectos e Ingeniería de Puebla, resultando elegida la primera empresa.

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Precisaron que de la revisión del Sistema Nacional de Transparencia se advierte que la empresa INDHR, S.A. de C.V. obtuvo diversos contratos durante la administración de Adrián Rubalcava como alcalde de Cuajimalpa entre 2019 Y 2024, por un monto acumulado aproximado de 47 millones 920 mil 148 pesos.

Añadieron que “entre los registros identificados se encuentran contratos celebrados mediante adjudicación directa y licitación pública con la alcaldía Cuajimalpa, así como contratos posteriores con dependencias del Gobierno de la Ciudad de México”.

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Ante esto, los panistas refirieron que la dirección del Metro “simuló” la invitación restringida para favorecer a su empresa “consentida”; asimismo, dijeron que las otras dos empresas que participaron también tuvieron contratos hace años en Cuajimalpa.

Luisa Gutiérrez acusó que los contratistas favoritos de Adrián Rubalcava se hayan visto favorecidos con este maquillaje al Metro, y criticó el costo excesivo que tuvieron los candelabros colocados en la estación Hidalgo.

“Es indignante ese gasto; lo que las y los capitalinos estamos esperando no son autoridades banales que solamente por encimita quieran componer las cosas o con pintura. El Metro se inunda a diario, no hay inversión y todavía se atreven a decir que cada candelabro costó 56 mil pesos; es muy indignante. Nosotros lo que queremos son buenos servicios; las y los capitalinos no queremos ser parte de su corrupción, no nos interesa su corrupción de Morena; queremos ser parte de los avances buenos para esta ciudad”, dijo.

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Dijo que el PAN confía en que se abra una investigación objetiva y la Secretaría de la Contraloría tome cartas en el asunto y pueda ver de qué forma sanciona a estos funcionarios que simulan concursos para solamente favorecer a los favoritos, en este caso, el director del Metro con sus amigos empresarios a costa del erario público de la Ciudad.

Andrés Sánchez, diputado local del PAN, dijo que las obras del Mundial únicamente sirvieron para que el Gobierno se llenara los bolsillos de corrupción.

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“Ahí están los problemas que tanto hemos arrastrado: el Metro, cuando llueve, sigue teniendo marcha lenta; cuando llueve, lo tenemos inundado de goteras; sigue teniendo las escaleras eléctricas sin funcionar y van dos veces que se inunda en menos de 15 días”, aseveró.

Director del Metro defiende contratos y anuncia auditorías

La semana pasada, en la entrega de las obras de remodelación de la Línea 2 del Metro, Adrián Rubalcava dijo que ante los “rumores de sobrecostos” se están haciendo tres auditorías sobre los contratos para remodelar dicha línea.

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Detalló que dos son por parte de la Auditoría Superior de la Federación y una tercera por la Auditoría Superior de la Ciudad de México.

En su discurso ese día dijo que esta revisión es para “poder aclarar los procesos de licitación, por lo que quedan completamente a un lado los dichos de que son empresas que no cuentan con la experiencia o que eran empresas fantasmas, como se mencionó en algunos medios”.

mahc/LL