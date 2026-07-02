La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se debe revisar con detalle el informe de la Cuenta Pública 2025 presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), luego de que el órgano fiscalizador informó sobre presuntas irregularidades por más de 600 millones de pesos e interpuso 21 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En conferencia de prensa, la Mandataria federal señaló que el auditor superior cuenta con las facultades legales para presentar denuncias derivadas de la reforma impulsada por el propio titular de la ASF y aprobada por el Congreso de la Unión.

“El auditor al Congreso tiene esas facultades para enviar una iniciativa y fue aprobada por el Congreso, la iniciativa que planteó el nuevo auditor de la Federación. Hay que recordar que fue elegido por unanimidad por todos los partidos políticos”, expresó.

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Auditoría Superior de la Federación (ASF). Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Sheinbaum explicó que el informe apenas fue presentado y que aún es necesario conocer el detalle de las observaciones antes de emitir una valoración de fondo.

“Hay que ver en qué parte se presentan denuncias, apenas lo presentó ayer, no tenía los detalles”, indicó.

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La titular del Ejecutivo federal recordó que el procedimiento de fiscalización contempla una etapa para que las dependencias federales, entidades y gobiernos estatales solventen las observaciones realizadas por la ASF antes de que concluyan los procesos de responsabilidad.

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La presidenta Claudia Sheinbaum en la “Mañanera del Pueblo” del 2 de julio de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

“Se presenta un resultado y después las entidades, los estados, las entidades federativas o cualquier secretaría del Gobierno federal donde haya una observación, tienen tiempo para resolver esas observaciones. Si no se pueden solventar, entonces ya la propia Auditoría presenta denuncias, ya sean penales o ante el Tribunal Superior de Justicia Administrativa para las sanciones administrativas que estuviera solicitando”, explicó.

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Al ser cuestionada sobre si las irregularidades corresponden al primer año de su administración, Sheinbaum aclaró que la revisión no corresponde al ejercicio fiscal 2025 de su gobierno, sino a la Cuenta Pública 2024, que únicamente incluye los últimos meses de su administración.

“No, todavía no es del 25, es todavía del 24, que es, digamos, los últimos meses que nos correspondían a nosotros”, precisó.

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Respecto a la posibilidad de que las observaciones sean solventadas, la Presidenta evitó adelantar conclusiones y afirmó que primero revisará el contenido del informe.

“Vamos a revisar antes de poder comunicar con más detalle. Apenas se presentó ayer y con gusto invitamos también a la secretaria Raquel Buenrostro para que pueda informarnos con mayor detalle”, señaló.

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