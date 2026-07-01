La Auditoría Superior de la Federación (ASF) recomendó al Gobierno de la Ciudad de México ser más transparente en la asignación de recursos de origen federal hacia las alcaldías; sin embargo, durante la auditoría practicada, la administración local implementó mecanismos para su atención.

El informe individual de Auditoría de la Cuenta Pública 2025, practicada al Gobierno capitalino, precisa que se fiscalizaron 27 mil 212 millones 936 mil 466 pesos de participaciones federales transferidas a la administración capitalina el año pasado, para su distribución entre las alcaldías.

Se determinaron nueve resultados, de los cuales en cinco no se detectaron irregularidades y cuatro fueron solventados por la CDMX antes de la emisión del informe.

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