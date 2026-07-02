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San Luis Potosí.— La Auditoría Superior de la Federación (ASF), por segundo año consecutivo, no emitió observación alguna en el manejo de los recursos económicos federales que fueron analizados a San Luis Potosí, correspondientes a los informes de la Cuenta Pública 2025.
Las cero observaciones son resultado de la transparencia y eficiencia con la que hoy se administra la hacienda pública. Este resultado es fruto de las instrucciones puntuales del gobernador Ricardo Gallardo Cardona (PVEM), cuya administración ha priorizado un ejercicio presupuestal responsable, honesto y apegado a la legalidad.
En el proceso de fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación realizó 18 auditorías a la administración pública estatal.
De este universo, en nueve de ellas no se detectó ninguna irregularidad, mientras que otras siete fueron solventadas por la entidad fiscalizada de manera previa a la emisión del informe final.
La única recomendación que se hace en el informe de resultados de la ASF es de carácter administrativo, en el que sugiere que el Ejecutivo estatal solicite al Congreso local una modificación a la Ley de Coordinación del Estado y Municipios, con el propósito exclusivo de corregir inconsistencias técnicas en la fórmula de distribución.
Asimismo, la ASF verificó que el gobierno del estado entregara a los municipios la totalidad de las participaciones federales que les correspondían, un monto superior a los 5 mil 900 millones de pesos, cumpliendo con la entrega correcta y puntual conforme a las leyes vigentes.
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Con estos resultados, el gobierno de San Luis Potosí se consolida como un referente nacional en disciplina financiera, garantizando que el presupuesto público se transforme de manera efectiva en bienestar para todas las familias potosinas.
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