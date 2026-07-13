La muerte de Sam Neill dejó un profundo dolor en Hollywood. El actor que dio vida al inolvidable Alan Grant falleció la madrugada de este lunes a los 78 años, tras una larga batalla contra el cáncer.

Uno de los primeros en reaccionar fue el cineasta Steven Spielberg, quien además de despedir al actor neozelandés con un emotivo mensaje, recordó cómo llegó a elegirlo para interpretar al paleontólogo de "Jurassic Park", uno de los personajes más emblemáticos de su carrera.

"Le debo mucho a Roger Donaldson, Gillian Armstrong, Graham Baker y Phillip Noyce por haber elegido a Sam Neill para los papeles en los que brilló tanto y que llamaron mi atención y lo llevaron a interpretar al Dr. Alan Grant", escribió en un comunicado difundido pro Variety.

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Spielberg se dijo devastado por la partida del actor, a quien reconoció como un gran padre y un gran profesional, dispuesto y colaborativo.

"Sam fue excepcionalmente colaborativo. Le costó mucho interpretar a un personaje que actuaba como si los niños fueran desordenados y olieran mal, porque eso era lo opuesto al padre cariñoso que era con sus hijos", afirmó.

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El realizador aseguró que el vínculo que construyó con Neill trascendió la pantalla y recordó, con cariño, los años que compartió junto a Laura Dern y Jeff Goldblum durante las distintas entregas de la franquicia.

"Me encantó hacer todas las películas de 'Jurassic Park' con él. Junto con Laura Dern y Jeff Goldblum, siempre tendremos a nuestra familia de 'Jurassic Park' y Sam nunca será olvidado por nosotros ni por sus millones de fans en todo el mundo", escribió.

A las palabras de Spielberg se sumó Colin Trevorrow, director de "Jurassic World Dominion", quien a través de Instagram describió a Neill como "un hombre profundamente sensible y maravilloso". Además, lo recordó como un amigo que transmitía tranquilidad y fortaleza dentro y fuera del set.

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Con una trayectoria de más de cinco décadas, Sam Neill participó en películas como "Possession", "The Hunt for Red October" y "The Piano"; sin embargo, fue su personaje en la saga "Jurassic Park" el que lo convirtió en una de las figuras más queridas del cine y en un referente para varias generaciones.

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