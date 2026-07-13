Espectáculos | 13-07-26 | 16:01 | Actualizada | 13-07-26 | 16:02 |

La muerte de dejó un profundo dolor en Hollywood. El actor que dio vida al inolvidable Alan Grant falleció la madrugada de este lunes a los 78 años, tras una larga batalla contra el cáncer.

Uno de los primeros en reaccionar fue el cineasta , quien además de despedir al actor neozelandés con un emotivo mensaje, recordó cómo llegó a elegirlo para interpretar al paleontólogo de ", uno de los personajes más emblemáticos de su carrera.

"Le debo mucho a Roger Donaldson, Gillian Armstrong, Graham Baker y Phillip Noyce por haber elegido a Sam Neill para los papeles en los que brilló tanto y que llamaron mi atención y lo llevaron a interpretar al Dr. Alan Grant", escribió en un comunicado difundido pro Variety.

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Spielberg se dijo devastado por la partida del actor, a quien reconoció como un gran padre y un gran profesional, dispuesto y colaborativo.

"Sam fue excepcionalmente colaborativo. Le costó mucho interpretar a un personaje que actuaba como si los niños fueran desordenados y olieran mal, porque eso era lo opuesto al padre cariñoso que era con sus hijos", afirmó.

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El realizador aseguró que el vínculo que construyó con Neill trascendió la pantalla y recordó, con cariño, los años que compartió junto a Laura Dern y Jeff Goldblum durante las distintas entregas de la franquicia.

"Me encantó hacer todas las películas de 'Jurassic Park' con él. Junto con Laura Dern y Jeff Goldblum, siempre tendremos a nuestra familia de 'Jurassic Park' y Sam nunca será olvidado por nosotros ni por sus millones de fans en todo el mundo", escribió.

A las palabras de Spielberg se sumó Colin Trevorrow, director de "Jurassic World Dominion", quien a través de Instagram describió a Neill como "un hombre profundamente sensible y maravilloso". Además, lo recordó como un amigo que transmitía tranquilidad y fortaleza dentro y fuera del set.

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Con una trayectoria de más de cinco décadas, Sam Neill participó en películas como "Possession", "The Hunt for Red October" y "The Piano"; sin embargo, fue su personaje en la saga "Jurassic Park" el que lo convirtió en una de las figuras más queridas del cine y en un referente para varias generaciones.

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