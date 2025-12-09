Durante las próximas horas, habrá precipitaciones en el centro, sur, sureste y la península de Yucatán debido al frente frío 19, que se mantiene como estacionario sobre esa región y mantiene el ingreso sostenido de humedad del Pacífico y del Golfo de México.

El informe diario del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que habrá lluvias intensas de 75 a 150 mm en Chiapas y Tabasco, muy fuertes en Veracruz y Oaxaca, y fuertes en Campeche, Yucatán, Quintana Roo y la región de Los Tuxtlas. También chubascos en el centro del país, incluida la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Guanajuato y Querétaro.

El sistema frontal, combinado con inestabilidad atmosférica, prolongará las condiciones de cielo nublado y tormentas eléctricas, por este motivo, las autoridades advierten que las lluvias podrían generar deslaves, inundaciones y encharcamientos en zonas bajas, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

La masa de aire polar asociada al frente dejará bancos de niebla en zonas altas del oriente y sureste, además de un evento de Norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec y de hasta 70 km/h en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. El oleaje alcanzará entre 2.5 y 3.5 metros en el golfo de Tehuantepec y costa central y sur de Veracruz.

Asimismo, las bajas temperaturas continuarán en zonas serranas del norte y centro del país, con mínimas de -10 a -5 grados en Chihuahua y Durango y de -5 a 0 grados en zonas altas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

