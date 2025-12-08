Pachuca.- Cuatro personas resultaron lesionadas, dos de ellas de consideración, tras registrarse el derrumbe de un muro sobre una vivienda en la colonia La Joya, en el municipio de Zacualtipán, Hidalgo.

De acuerdo con Gustavo Vivanco, dirigente de Antorcha Campesina en esa región, el delegado de la colonia, Ricardo Ramírez, dio a conocer que su domicilio resultó afectado derivado de la vaguada Momzónica ocurrida en octubre, por lo cual había solicitado ayuda y reubicación.

Sin embargo, ante la falta de atención, decidió iniciar por su cuenta la reparación de uno de los muros. El dirigente señaló que el terreno se encontraba severamente dañado debido a las lluvias recientes provocadas también por el frente frío número 16, lo que generó un mayor reblandecimiento.

Esta condición agravó el riesgo y, durante los trabajos que Ricardo realizaba en compañía de sus hijos y uno de sus yernos, se registró el colapso.

De inmediato se solicitó el apoyo de Protección Civil y de los vecinos, quienes lograron rescatar a las cuatro personas que quedaron sepultadas y heridas.

Derrumbe de muro deja cuatro heridos en Zacualtipán, Hidalgo; vecinos advierten riesgos por falta de reubicación. Foto: Especial

Entre los lesionados se encuentran el propio Ricardo, así como Gonzalo, Uriel y su yerno Alexander. Se informó que fueron valorados en el municipio, donde se determinó que sus lesiones no ponían en riesgo su vida; no obstante, dos de ellos tuvieron que ser trasladados a Pachuca debido a que presentaban golpes de mayor gravedad, entre ellos lesiones en la cabeza.

No se reportaron daños adicionales, solo el susto y las contusiones. Sin embargo, Vivanco recordó que los afectados ya habían solicitado reubicación debido al riesgo.

Mencionó que, en los recorridos realizados por la organización, se han detectado al menos 70 viviendas en esa demarcación que, tras los severos daños causados por las lluvias de octubre , requieren reubicación urgente; pese a ello, no han recibido respuesta oficial y ni siquiera han sido censadas.

Advirtió que lo ocurrido podría repetirse en otras casas si no se atienden los llamados de alerta, por lo que urgió a Protección Civil a intervenir para dar certidumbre a las familias que continúan habitando inmuebles dañados por las recientes lluvias.

