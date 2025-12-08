La Paz.- Tras intentar asesinar a su pareja, un hombre fue detenido en Cabo San Lucas y puesto a disposición de las autoridades para la investigación y su vinculación a proceso por el delito de tentativa de feminicidio.

La agresión ocurrió la tarde del sábado en la colonia El Caribe en aquella comunidad, la tarde del sábado, confirmaron autoridades de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE).

Durante el parte de hechos de violencia registrados durante el fin de semana, autoridades destacaron que luego del llamado de auxilio para atender esta situación, el hombre identificado como Luis Alberto “N”, de 39 años, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos cometidos contra las Mujeres.

La víctima, una mujer de 36 años, fue auxiliada en su domicilio y resguardada, y se le proporcionó acompañamiento –indicaron las autoridades-.

De acuerdo con el registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Baja California Sur es la tercera entidad con la tasa más alta de lesiones dolosas por cada 100 mil mujeres a nivel nacional.

Reportó de enero a octubre de este año, 160.78 víctimas por cada 100 mil mujeres, superando la media nacional de 99.51, solo después del Estado de México y Guanajuato.

Además, en la estadística de violencia familiar, BCS también se ubica entre las primeras cinco entidades con más casos, en el mismo periodo, de enero a octubre, ocupó el quinto lugar nacional, con 307 casos por cada 100 mil habitantes, superando la media nacional de 169.9.

Finalmente, en la tasa de llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia de pareja por cada 100 mil habitantes, también ocupó el quinto lugar nacional, con 426. 8 llamadas, mientras que el promedio nacional fue de 175.4.

Desde hace tres años, el Gobierno de BCS ha reconocido el aumento de la violencia contra mujeres en la entidad, razón por la cual implementó la denominada “Cruzada Párale a la Violencia”. Con todo, el gobernador Víctor Castro Cosío ha reconocido que no ha resultado como habrían esperado.

afcl/LL