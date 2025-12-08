Más Información
La Coalición Movilidad Segura denunció que el Congreso del Estado de Oaxaca ha sido omiso, durante los últimos tres años, en la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en la que se reconoce la movilidad como un derecho y obliga a todas las entidades a proteger la vida sobre cualquier otro interés.
Esta omisión, aseguró, ha costado la vida de mil 300 personas en siniestros viales en Oaxaca desde el año 2022 a la fecha.
“Estos números no sólo son datos, son vidas de personas reales, niños o niñas que iban a la escuela, jóvenes que iban a trabajar, mujeres que caminaban a su casa, ciclistas que pedaleaban por el gusto de desplazarse de una manera más amigable con el planeta, y perdieron la vida”.
Sólo en el año 2022, Oaxaca registró 400 muertes viales y miles de lesionados; mientras que en 2023 y 2024, este tipo de muertes mantuvieron la tendencia, y se esperan aún los resultados sobre las registradas en este 2025.
Hace tres años, recordó, en México se aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en la que se reconoce que las muertes y lesiones graves causadas por el tránsito no son accidentes, sino siniestros prevenibles; pero en el estado, junto con otras 10 entidades del país como Baja California, Chiapas, Ciudad de México y Coahuila, continúan sin armonizar la legislación local.
“Esta omisión no es un retraso administrativo o una excusa de agenda. Esa omisión se mide en vidas humanas. La pregunta es simple: ¿Cuántas vidas más tendrá que pagar Oaxaca para aceptar que la movilidad es un derecho y la seguridad vial una obligación? Cuando faltan banquetas, muere un peatón. Cuando una avenida es diseñada para la velocidad y no para personas, muere un ciclista. Cuando las motos circulan sin regulación ni casco obligatorio efectivo, mueren adolescentes”.
Ese retraso legislativo de tres años, aseguró, viola el derecho humano a la movilidad en condiciones de seguridad vial, por lo que exigieron al Congreso del Estado a armonizar de manera urgente la legislación local con la federal y cumplir con su “obligación constitucional de proteger la vida”.
afcl/LL
