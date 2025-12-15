Más Información

La libertad creativa de Arnaldo Coen en el arte y la arquitectura

La libertad creativa de Arnaldo Coen en el arte y la arquitectura

Jafar Panahi y el perdón punitivo, por Jorge Ayala Blanco

Jafar Panahi y el perdón punitivo, por Jorge Ayala Blanco

“Busco al animal salvaje que vive dentro de nosotros”: entrevista a Pilar Quintana

“Busco al animal salvaje que vive dentro de nosotros”: entrevista a Pilar Quintana

Luisa Valenzuela: “Para mí, escribir es avanzar hacia lo desconocido”

Luisa Valenzuela: “Para mí, escribir es avanzar hacia lo desconocido”

El concierto de Bad Bunny y el inicio del maratón Guadalupe-Reyes, en los memes de la semana

El concierto de Bad Bunny y el inicio del maratón Guadalupe-Reyes, en los memes de la semana

"Dirimir la violencia de género con escritura": entrevista a Cristina Rivera Garza

"Dirimir la violencia de género con escritura": entrevista a Cristina Rivera Garza

Villahermosa.— Como auténtica reina, ayer miles de tabasqueños dieron la bienvenida a , Miss Universo 2025.

Las calles de se inundaron de banderitas, coronas y flores. Y el Estadio Centenario 27 de Febrero se rindió ante la oriunda de Teapa.

Cerca del mediodía, la reina mundial de belleza ofreció a los medios de comunicación una rueda de prensa en la que se dijo muy feliz de volver a casa y estar con su familia, pues mantenerse cerca de su gente es lo que la ayuda a cumplir sus propósitos.

Lee también

“Yo creo que he aprendido a ser más fuerte de lo que pensé y que todos los libros de crecimiento personal que leí en mi pubertad están funcionando, por las acciones que he estado teniendo”, dijo Bosch, quien en una gala previa al certamen en Tailandia expuso la ofensa de la que fue objeto por parte de Nawat Itsaragrisil, director de Miss Tailandia.

“No importa si tienen un gran sueño, si tienen una corona, si eso les quita su dignidad… deben irse”, dijo enfática en aquel momento tras retirarse del lugar.

“Así que yo les recomiendo a todos que dos años de su vida le dediquen a leer puras cosas de crecimiento personal y espiritual, porque uno nunca sabe en qué momento la vida te manda un eventito canónico, y entonces estás preparado para enfrentarlo de la mejor manera”, expuso Fátima.

Lee también

Por la tarde, la joven sintió el amor que esta tierra le tiene. Entre gritos de “¡Sí se pudo!, ¡sí se pudo!” comenzó su recorrido por avenida Gregorio Méndez casi esquina con el Malecón Carlos A. Madrazo, donde tabasqueños ya la esperaban y la vitoreaban.

Nadie se quedó en casa, ni la lluvia que cayó detuvo la bienvenida apoteósica de Tabasco a Fátima Bosch.

“Venimos desde Campeche a festejar a Fátima, ella es una reina y nadie, nadie puede opacar su triunfo”, comento Isabel Hernández, quien llegó a la capital tabasqueña el sábado, en compañía de sus dos hijas.

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, llega a Tabasco, domingo 14 de diciembre, Foto: EL UNIVERSAL / Luma López
Fátima Bosch, Miss Universo 2025, llega a Tabasco, domingo 14 de diciembre, Foto: EL UNIVERSAL / Luma López

Lee también

Carlos, integrante de la comunidad LGTBQ+, quien portaba una corona dorada, no se cansaba de gritar el nombre de Fátima.

“Para que aprendan los tailandeses y esos venezolanos cómo se recibe a una reina”, señaló aún eufórico porque las Miss Universo pasaban frente a él.

La gente le sonreía y saludaba y gritaba desde la calle, mientras la reina de belleza, que portaba un vestido rosa, su corona y la banda de Miss Universo, les sonreía y saludaba desde la carroza dorada, adornada con una corona similar a la que obtuvo en el concurso.

Lee también

Luego de casi dos horas, el recorrido concluyó en la avenida 27 de Febrero, en la zona de la Fuente del Chorro, desde donde fue trasladada a la casa del equipo de béisbol Olmecas de Tabasco para encabezar una gran fiesta popular con música en vivo en el Estadio Centenario.

En el estadio abarrotado, hubo ambiente de euforia, celebración y muchas ansias para ver y escuchar a Fátima en el regreso de la hija pródiga a su tierra.

En una plataforma Fátima recorrió las calles de la capital tabasqueña. La lluvia no mermó el ánimo de la gente. Fotos: Luma López / EL UNIVERSAL
En una plataforma Fátima recorrió las calles de la capital tabasqueña. La lluvia no mermó el ánimo de la gente. Fotos: Luma López / EL UNIVERSAL
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿La despidieron Violinista de Nodal no aparece en su último concierto y desata rumores en redes “Se enojó Ángela”, dicen. Foto: Tomada de TikTok / EFE

¿La despidieron? Violinista de Nodal no aparece en su último concierto y desata rumores en redes: “Se enojó Ángela”, dicen

Muere Abraham Quintanilla, papá de Selena, a los 86 años. ¿De qué falleció? Foto: John Everett/Houston Chronicle via AP / (AP Photo/Paul Iverson photo)

Muere Abraham Quintanilla, papá de Selena, a los 86 años. ¿De qué falleció?

¡Se pelean por Ben Affleck! Jennifer Lopez y Jennifer Garner quieren que su exesposo pase con ellas la Navidad. Foto: AP / AFP

¡Se pelean por Ben Affleck! Jennifer Lopez y Jennifer Garner quieren que su exesposo pase con ellas la Navidad

Arturo Carmona explota contra Alicia Villarreal por no detener hate contra su hija: "Que guarde silencio es violencia pasiva". Foto: Arturo Carmona IG / Alicia Villarreal IG

Arturo Carmona explota contra Alicia Villarreal por no detener hate contra su hija: "Que guarde silencio es violencia pasiva"

Dua Lipa (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)

Dua Lipa se suma a la tendencia de transparencias y deslumbra en Instagram

[Publicidad]