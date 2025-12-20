Glock, Sig Sauer, Mendoza y escopetas Hatsan son algunas de las armas que la red criminal liderada por Jacobo Reyes León, Yaicob, y su socio Raúl Rocha Cantú traficaban de Guatemala a México para venderlas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a La Unión Tepito.

De acuerdo con la acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Querétaro, Octavio Alarcón Terrón, para obtener la orden de captura contra Rocha Cantú, el grupo criminal, hasta ahora sin nombre, introdujo al país 400 armas y cargadores para ponerlas a la venta a través de WhatsApp.

Derivado de escuchas telefónicas, agentes federales identificaron a una persona con el nombre de Kevin como el encargado de la venta de las armas de grueso calibre en la Ciudad de México, las cuales ingresaban al país por Guatemala y las trasladaban vía terrestre al centro de la capital ocultas en autobuses que traen ropa y fayuca.

Kevin, de acuerdo con el documento, vende las armas a través de internet y las publica en su perfil de WhatsApp. Una persona conocida como la esposa de Charly es quien provee las armas al grupo desde Guatemala, donde se encuentra de planta.

De acuerdo con la acusación de la FGR, el empresario Raúl Rocha Cantú, considerado prófugo de la justicia, integra la red criminal desde por lo menos el 15 de diciembre de 2024, con funciones de dirección y sus inversiones en la empresa criminal son millonarias, obteniendo ganancias a partir del monto de su participación.

“La inyección de capital por parte de este miembro de la organización criminal identificado como Raúl Rocha Cantú, alias Raúl Rocha, ha sido crucial para el incremento exponencial de las ganancias deducidas de la comercialización ilícita de hidrocarburo, procedente de Guatemala y Estados Unidos de América”.

Se asegura que el empresario regiomontano y copropietario del concurso Miss Universo pagó millones de pesos al líder de la organización criminal Jacobo Reyes León, Yaicob, detenido hace unos días por la FGR, a cambio de información sobre las acciones de las autoridades, pues este último le conseguía información con personal corrupto de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

“Daniel Roldán Morales, alias El Inge y/o Dani, se encarga de transferir las ganancias generadas por la venta de combustible a Raúl, el mencionado Daniel Roldán Morales tiene estaciones de servicio (gasolinerías), las cuales provee con el combustible ilícito que obtiene la organización; de igual forma, la persona investigada mantiene comunicación principalmente con Jacobo Reyes León, alias Yaicob y/o El Lic, y/o El Licenciado, y Daniel Roldán Morales, alias El Inge y/o Dani”, se indica en la orden de aprehensión.

Juez frena revocación de testigo colaborador

Mientras es requerido por la justicia federal, Mario Jorge Melo Cardoso, juez Primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, concedió al empresario Raúl Rocha Cantú una suspensión provisional para efecto de que no sea modificado o revocado el acuerdo de testigo colaborador que le autorizó el exfiscal Alejandro Gertz Manero.

El empresario tramitó el 12 de diciembre un amparo contra la negativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para que compareciera mediante videoconferencia, por estar en riesgo su seguridad personal sobre los hechos que se le imputan.

En consecuencia, el lunes pasado, Melo Cardoso frenó la suspensión del criterio de oportunidad y además otorgó la medida cautelar para que el empresario no sea obligado a comparecer ante la Fiscalía General de la República hasta en tanto se pronuncie sobre la suspensión definitiva.