Reynosa.— Ofelia Caballero pagó casi 7 mil pesos para regularizar su vehículo Sentra 2014 que compró en Estados Unidos, uno de los miles de autos chocolate que circulan en la frontera norte.

Aprovechó el Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera que el expresidente Andrés Manuel López Obrador lanzó en enero de 2022, que permitía regularizar todos los autos que ingresaron al país antes del 19 de octubre de 2021 y con antigüedad de ocho años o más a la importación.

Ofelia, madre de familia y obrera en una maquiladora de Reynosa, cuenta que contrató una “agencia” que encontró a través de redes sociales que ofrecía el servicio de regularización por 2 mil pesos, además de 2 mil 500 pesos para que su auto quedara dentro del Registro Público Vehicular (Repuve) y otros 2 mil 497 pesos para placas, tarjeta de circulación y engomado.

El trámite quedó en menos de una semana y lo primero que Ofelia hizo fue ir a Estados Unidos con su familia. Al regresar a Reynosa, fue detenida en la aduana, donde presentó los papeles de regularización de la unidad.

En la revisión se encontró que el pedimento —documento que avala cuándo fue ingresado su auto a México— tenía fecha del 6 de mayo de 2023, por lo que para las autoridades la unidad seguía siendo chocolate y, peor aún, se había regularizado de manera ilegal.

“Me dijeron que el pasar con auto así era como pasar productos o artículos indebidos, es decir, contrabando; que podrían multarme con el doble del valor del vehículo y que, definitivamente, me podían quitar el carro. Me sentí muy mal porque batallé para poder pagar y, desde mi punto de vista, todo mi trámite fue legal”, expresa Ofelia.

En esa ocasión la mujer corrió con suerte, pues le permitieron regresar a Reynosa, aunque le advirtieron que el vehículo no podía volver a cruzar la frontera y tampoco salir de la ciudad.

“Desafortunadamente ya no pude hacer algo, me fue imposible localizar a los de la agencia, pero mi auto está registrado en Repuve, tengo placas, licencia, tarjeta de circulación, todo está en orden, pero no se cumple con la fecha establecida para que pudiera entrar en el programa. No me queda más que usarlo solamente en la ciudad”, lamenta.

La corrupción de fondo

Hugo Jofre, presidente de la Asociación de Importadores en Reynosa, Tamaulipas, asegura que 80% de los 4 millones de vehículos que a nivel nacional se han regularizado por medio del Repuve siguen siendo ilegales. En Tamaulipas esta cifra es de 400 mil.

El decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera fue presentado por el expresidente López Obrador en enero de 2022 con el fin de legalizar los autos que ya estaban en territorio nacional en los estados de la frontera norte, así como Baja California Sur, Durango, Nayarit y Michoacán.

Explicó que la gente sabía que la fecha de importación, anterior al 19 de octubre de 2021, era muy importante, lo que dio paso a la falsificación o modificación de los títulos o cambiar papelería, “todo esto, aunado a los servicios que se ofrecen por redes sociales, se vulnera aún más el decreto.

“Fue una reverenda corrupción porque todos querían ganar a costa de la necesidad de otras personas”, aseguró Jofre.

Manifestó que cuando arrancó el programa las autoridades fueron muy estrictas en la revisión de la documentación de las unidades, pero luego relajaron las reglas.

“Yo regularicé dos unidades, checaron con lupa los títulos, puntos y comas. ¿Cómo es posible que de pronto negaran el trámite a los que iban bien para [obligarlos a] irse por otro camino con otras personas?.

“Repuve negó el servicio a los que iban bien y a otros los registraban cuando no contaban con los requisitos”, explicó Jofre.

“Los dueños se prestaron, toda esa gente tiene que firmar un escrito, bajo protesta de decir verdad, de que está presentando la documentación como lo pide el decreto, que [el auto] ingresó [al país] antes del 19 de octubre de 2021, que el título es original, que no es robado, por eso la autoridad ha sido paciente, pero se abusó”, expuso.

Jofre explicó que estos autos pueden regularizarse a través de un importador, ya que muchas unidades han sido decomisadas y en otros casos los dueños han sido multados porque no se cumplió con las reglas del decreto.

“Muchas personas se acercaron a nosotros luego para volver a regularizarlo y es un doble gasto”, dijo.

Actualmente, indicó, los dueños deben llevar su auto a Estados Unidos, importarlos legalmente y cumplir con los filtros de ley.

“Tendrán que pagar, dependiendo del vehículo, entre 20 mil y 45 mil pesos”, estimó.