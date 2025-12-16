Ante el grave aumento de accidentes vehiculares, lesiones y fallecimientos en vehículos con placas foráneas que circulan diariamente por la zona metropolitana de la ciudad de Puebla, autoridades anunciaron un operativo especial en flagrancia y la inclusión en las fotomultas de autos de otras entidades.

El Gobierno del Estado detectó que un gran número de personas que viven en dicha zona se trasladan en vehículos con placas foráneas para evadir las foto multas y transitar a más de 120 y hasta 180 kilómetros por hora por las principales calles y avenidas, lo que ha venido provocando graves problemas de accidentes viales.

La secretaria de Movilidad del Gobierno del Estado, Silvia Tanús Osorio reveló que en menos de seis meses (del 1 de junio al 30 de noviembre), los sistemas de foto multas detectaron 5 millones 693 mil vehículos que violaron los límites de circulación, de los cuales cuatro millones 494 mil eran de autos con placas foráneas.

El mayor número de vehículos que violaron los límites de velocidad con placas foráneas, eran de Tlaxcala con más de un millón de registros; seguido del Estado de México con 818 mil detecciones de altas velocidades; Morelos con 590 mil registros; Ciudad de México con 248 mil; y del estado de Veracruz con 216 mil.

“La velocidad excesiva es una amenaza real y en esta crisis un fenómeno es el uso de placas foráneas para evadir cámaras de foto infracción (…) no queremos y no debemos estigmatizar a quienes traen placas de otros estados, siempre y cuando no estén infringiendo la ley en Puebla”, aclaró la funcionaria estatal.

Y es que consideró que un gran número de esos vehículos con placas foráneas, pertenecen a personas que viven en la zona metropolitana y como ejemplo reveló que detectaron que un automóvil con placas de Tlaxcala violó en 830 veces los límites de velocidad.

Una segunda unidad con placas de Tlaxcala tuvo 680 captaciones violando los límites; y una tercera de la Ciudad de México con un total de 643. En total detectaron diez unidades, con placas foráneas, que sobrepasaron las 500 veces violando los límites de velocidad.

“De manera dolosa vehículos con placas de otros estados fueron captados rebasando los 140 kilómetros por hora que no solo violan la ley sino que convierten a automóvil en arma mortal”, acusó en conferencia de prensa.

“La Secretaria de Movilidad y Transporte desplegará operativos en flagrancia donde existen cámaras de foro multas y se dirigirán exclusivamente a vehículos con placas foráneas que violen los límites de velocidad. Se acabó la impunidad en nuestras calles”, expresó.

Estas acciones se suman al operativo “Velocidad Segura” que llevan a cabo los municipios metropolitanos de Puebla, Cuatlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula, los cuales se pusieron en marcha luego de varios accidentes en los que jóvenes jugaban arrancones en las principales vías de la zona.

“Es una situación crítica y preocupante (…) No solo son inaceptables sino que se actuará con toda la fuerza del Estado”, sentenció y aclaró que estos operativos no desalentarán la llegada de turistas ni se busca un plan recaudatorio.

