Este miércoles 5 de noviembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados y se extienden hasta noviembre de 2026 los permisos para los "autos chocolate".

Se estima urgente y necesario emitir el decreto para contar con un marco regulatorio que otorgue certeza y seguridad jurídica a los importadores de vehículos automotores usados.

El decreto fue firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; y el secretario de Hacienda, Édgar Amador.

"En el marco del T-MEC sigue siendo indispensable acreditar el origen de las mercancías que reciben el beneficio arancelario previsto en él; en tanto que el gobierno de México debe procurar la aplicación de las condiciones de seguridad y de protección al medioambiente vigentes en el mercado nacional, también en los bienes importados, al tiempo que implementa estrategias que permitan mejorar el bienestar de la población, la seguridad y proteger el patrimonio familiar", se considera.

Entre las consideraciones destaca la reducción de las brechas de desigualdad de la población, mediante el acceso a un medio de transporte digno.

Se indica que para determinar si un auto es originario del territorio de una o más de las partes integrantes del T-MEC, es necesario que el importador cuente con una certificación de origen, "basada en información fehaciente de que dicho vehículo cumple con la regla de origen, por lo que resulta indispensable contar con la información sobre la producción del vehículo con la cual cuenta el productor del mismo".

