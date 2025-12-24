Un juez de Tabasco concedió a la Fiscalía General del Estado tres meses más para recabar pruebas en el proceso penal que sigue contra el exsecretario de Seguridad Pública de la entidad y presunto líder de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, quien es señañado por los delitos de extorsión, secuestro agravado y asociación delictuosa.

El Abuelo o Comandante H, como también es conocido, compareció ayer por videollamada ante Ramón Adolfo Brown Ruiz, juez de Control de la Región Judicial Nueve, con sede en Villahermosa, quien autorizó al Ministerio Público del caso la prórroga para el cierre de la investigación complementaria.

De esta manera, se aplazó para el 24 marzo de 2026 el inicio de la etapa intermedia del proceso donde la Fiscalía General del Estado de Tabasco podrá hacer la acusación formal contra Bermúdez Requena, quien sigue preso en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.

Gilberto Melquiades Miranda Díaz, vicefiscal de Tabasco, dijo que solicitaron la ampliación debido a que requieren información diversa para fortalecer la indagatoria en la que se acusa al exfuncionario de dirigir al grupo La Barredora.

“Se necesita recabar cierta información, razón por la cual se hizo esa solicitud ante el juez de Control. Se señaló la audiencia y, con la asistencia debida de las partes, se llevó a cabo la misma y se expusieron las razones por las cuales se solicita la ampliación de ese plazo”, indicó.

Durante los próximos tres meses la fiscalía tabasqueña continuará buscando pruebas para seguir con el proceso penal contra Bermúdez Requena, quien además cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada a nivel federal que todavía no ha sido ejecutada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Vinculado a proceso

En septiembre pasado, el juez de la Región Nueve, Ramón Adolfo Brown Ruiz, vinculó a proceso a Bermúdez Requena, tras ser extraditado a México procedente de Paraguay, por los delitos de extorsión, secuestro agravado y asociación delictuosa, y otorgó a la Fiscalía General de Tabasco un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, mismo que venció ayer y se extendió hasta finales de marzo del próximo año.

La semana pasada, una jueza federal negó un amparo a Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública en la administración del exgobernador de Tabasco Adán Augusto López Hernández, que tramitó contra su vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva.

Lo anterior porque la juzgadora determinó que los datos de prueba presentados por la fiscalía de Tabasco son suficientes e idóneos para acreditar sus delitos.