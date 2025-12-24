Mérida, Yucatán.- Al cierre de 2025, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) reportó que el dengue en Yucatán presenta un retroceso, pues se confirmaron 192 casos cuando en el mismo periodo de 2024 se diagnosticaron 352 pacientes con la enfermedad.

En 2024 se confirmaron mil 964 casos en la Península, con 995 en Quintana Roo, 352 en Yucatán y 617 en Campeche, cifras que colocaron a la región entre las más afectadas del país.

Este año, la Secretaría de Salud Federal indicó que la Península de Yucatán acumula 500 casos de dengue: 262 en Quintana Roo, 46 en Campeche y los mencionados 192 en Yucatán.

La dependencia federal indicó que este año se han registrado cinco defunciones por dengue en toda la Península, de las cuales tres ocurrieron en Quintana Roo y dos en Yucatán, mientras que Campeche no reportó ningún fallecimiento.

Esta cifra representa una disminución del 54% en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 11 muertes: ocho en Quintana Roo, tres en Campeche y ninguna en Yucatán.

Baja cifra de casos sospechosos de dengue

Otro indicador que respalda esta tendencia a la baja es el número de casos sospechosos, pues este año, 11 mil 236 personas en la península acudieron a consulta médica con síntomas compatibles con dengue, de las cuales 5 mil 467 corresponden a Quintana Roo, 3 mil 978 a Yucatán y mil 791 a Campeche.

Las autoridades sanitarias atribuyen este comportamiento favorable a una disminución en la transmisión del dengue, resultado de estrategias de prevención y control aplicadas de manera sostenida en los tres estados de la Península.

