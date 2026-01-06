Morelia. - La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán informa este martes de la detección de “un caso aislado de gusano barrenador en Villa Madero”.

En un mensaje en redes sociales precisó que se trata de un caso único que fue confirmado por el Senasica y que el animal ya es atendido y se encuentra bajo vigilancia.

También señaló que se refuerzan acciones sanitarias e hizo un llamado a ganaderos a revisar heridas y reportar casos.

