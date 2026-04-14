Los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), cerraron la puerta a la posibilidad de postular al senador Saúl Monreal Ávila como candidato a la gubernatura de Zacatecas, luego de que Morena ha dicho que no apoyará sus aspiraciones por ser hermano del actual gobernador, ya que sus estatutos prohíben el “nepotismo electoral”.

En declaraciones a los medios de comunicación, el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco Coello, descartó impulsar una eventual candidatura de Monreal Ávila, ya que el partido apoyará para ese cargo su coordinador en la Cámara de Diputados, Carlos Puente.

En tanto, la vicecoordinadora de los senadores del PT, Geovanna Bañuelos, quien también aspira a la candidatura al gobierno de Zacatecas, rechazó cualquier posibilidad de que su partido respalde a Saúl Monreal.

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“Yo no sé si a Saúl Monreal lo postularía a otro partido distinto al de morena. Te puedo decir con franqueza que el partido del trabajo no lo postularía este y que el partido verde en lo que yo tengo conocimiento, hay una definición clara respecto al coordinador de los diputados federales, y paisano nuestro también Carlos Puente. Entonces tendría que ser propuesto a través de cualquiera de los tres partidos.

“Él milita en Morena y justamente la regla de la prohibición de las relaciones de nepotismo vienen en los estatutos de Morena. Él tiene que decidir si desea seguir militando en Morena o no. Si él desea seguir militando en Morena no va a poder ser considerado en la encuesta”, subrayó.

Saúl Monreal agotará proceso interno de Morena

Por su parte, el senador Saúl Monreal descartó buscar la candidatura de Zacatecas a través de un partido político distinto a Morena, al aclarar que no ha recibido ninguna invitación para sumarse a otra fuerza política.

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Incluso, reconoció que un escenario viable es que renuncie por el momento a su aspiración política y permanezca en Morena para esperar las elecciones de 2033. Sin embargo, dijo que lo que busca es que se respeten sus derechos políticos y se le permita participar en la encuesta de Morena. “Todavía falta mucho por definir, que ya no depende de su servidor, depende de las dirigencias nacionales y locales”, puntualizó.

“Cuando a mí me dicen si me voy, yo estoy pensando en agotar el proceso interno en Morena, si hubiera las condiciones. Yo le he dicho, si no hay condiciones o no me dan la oportunidad de participar, que es lo único que estoy pidiendo… Participar en la encuesta, nada más. Yo no estoy diciendo… igual a lo mejor quedo en último lugar en la encuesta, pero ya me respetan mi aspiración a gobernar Zacatecas.

-¿Podría incluso llegar al tribunal electoral?, se le preguntó.

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-Lo he dicho, por eso vamos a esperar a que, cómo define Morena, cómo define la alianza, las candidaturas. Todavía falta hasta octubre, es el proceso interno, el proceso electoral en Zacatecas.

-¿Y si Morena, PT y verde le cierran la puerta?

-Pues ni modo, habrá más tiempo y habrá más oportunidad de participar.

-¿Pero no buscaría otra opción?

-No, porque les digo, no he recibido alguna invitación de otros partidos. Yo lo que he pedido es que la dirigencia nacional y local, de Morena en particular, sea o tenga actitudes incluyentes. Porque si no, se complica la situación. Si no hay actitudes de inclusión, de atención, y al contrario hay sectarismo, hay exclusión, se pone en riesgo un proceso interno del partido. Entonces, vamos a esperar a ver cómo viene la convocatoria.

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