Amatepec, Mex.- Como una acción preventiva, el Gobierno del Estado de México desplegó 20 brigadas con 40 médicos veterinarios especializados en el tratamiento contra el Gusano Barrenador de Ganado (GBG) para el monitoreo en 18 municipios del sur mexiquense.

De acuerdo con la Dirección General de Sanidad e Inocuidad Alimentaria de la Secretaría del Campo, hasta el momento se han investigado 18 casos en los municipios de Tlatlaya, Amatepec, Luvianos, Tejupilco y Sultepec durante la primera quincena de 2026, de los cuales 11 han sido confirmados como Gusano Barrenador del Ganado.

Los siete restantes permanecen como casos sospechosos en seguimiento sanitario. El estatus sanitario general se mantiene en fase de CONTENCIÓN ACTIVA, sin evidencia de dispersión regional no controlada.

Despliegan 20 brigadas para prevenir la propagación del gusano barrenador en Edomex (18/01/2026). Foto: Especial

Lee también Presentan resultados de preconsulta sobre el Sistema de Cuidados; 70% dice que nunca ha recibido cuidados

Para reforzar la estrategia de contención de la propagación, personal veterinario de la Secretaría del Campo instalará en total mil 500 trampas en un radio de entre 20 y 40 kilómetros de los puntos de infección localizados, mientras que el resto se terminará de colocar el 1 de febrero.

En principio las brigadas comenzaron su trabajo en los municipios de Amatepec, Tejupilco y Tlatlaya, donde colocaron las primeras 500 trampas que servirán para llevar un control y monitoreo de la mosca del Gusano Barrenador.

Además, la dependencia, en coordinación con el Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de México y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) implementan actividades preventivas como: limpieza, desinfección y curación de lesiones; orientación a productores; georreferenciación de eventos; así como monitoreo y vigilancia perifocal.

Despliegan 20 brigadas para prevenir la propagación del gusano barrenador en Edomex (18/01/2026). Foto: Especial

Lee también Conagua toma muestras de canal de riego en Teoloyucan tras muerte de cinco personas; resultados se conocerán el 26 de enero

Ante ello, la SeCampo hace un llamado a los productores mexiquenses para reportar inmediatamente cualquier cambio en el ganado a través de: la página web de sanidad agropecuaria, al

800 751 21 00 o 55 3996 44 64, o ante la Dirección General de Sanidad e Inocuidad Alimentaria al 722 275 64 00, extensión 17094.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov