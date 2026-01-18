El director general de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, Emmanuel González Barbosa, explicó cómo están conformados los vapeadores y cigarros electrónicos, y los riesgos para la salud.

Acompañado de la jefa de gobierno, el servidor público explicó que los vapeadores son dispositivos electrónicos que se componen principalmente por una batería, líquido para vapear y un sensor.

“Estos vapeadores, al momento de succionar la batería se enciende y empieza a atomizar a calentar este líquido, el cual lo atomiza, genera un vapor que es el que inhalamos, esto se va directamente a los pulmones”

Lee también Tenencia, descuento y cómo acceder a él; CDMX ofrece subsidio de hasta 100% a autos y motos

“El problema de esto, es que estos líquidos tienen distintos componentes que son tóxicos para las personas que lo inhalan, la nicotina, la glicerina y demás saborizantes que son los que los enganchan. El problema de esto es que la nicotina es altamente adictiva, incluso, equivale’ a muchas a varias cajas de cigarrillos”, acotó.

Agregó que estos instrumentos también cuentan con sustancias pesadas como metales, plomo, níquel, “esto genera riesgos sanitarios, riesgos a la salud muy fuertes, sobre todo Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, que te genera severos problemas para respirar, te produce este distintos tipos de malestares generales”.

Detalló que desde el 2003 se están comercializando y fueron inventados en China.

“Estos dispositivos han estado evolucionando y ya es posible inclusive poder recargar los cartuchos, poder conectarlos, entonces esa batería no se acaba. Todas estas características generan un gran problema para su consumo con la población infantil”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL