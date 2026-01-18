El Gobierno capitalino otorga un descuento del 100% en el pago de la tenencia correspondiente al ejercicio fiscal 2026 para aquellos automóviles cuyo valor no exceda los 638 mil pesos y para las motocicletas que su costo no supere los 250 mil pesos.

Según lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de este viernes, este subsidio entró en vigor desde este primero de enero y estará vigente hasta el próximo 31 de marzo.

Se señala que para ser acreedores a este descuento es necesario cubrir los derechos del refrendo, que tienen un costo de 760 pesos para este año.

Además, los contribuyentes deberán estar al corriente en el pago de la Tenencia.

"En caso de que el contribuyente tenga adeudos del Impuesto de ejercicios fiscales anteriores que a la fecha le sean exigibles, o bien, de algún derecho de control vehicular, previo a la aplicación del subsidio, deberá aclarar o cubrir los adeudos correspondientes", indica.

Los pagos se podrán realizar a través de la página de internet de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de la Ciudad de México en www.finanzas.cdmx.gob.mx.

Así como en cualquier de los Centros de Servicio de Tesorería o Kioscos de la Tesorería de la Ciudad de México.

