La Planta Productora de Moscas Estériles contra el gusano barrenador del ganado (GBG) en Metapa, Chiapas, registra un avance del 50%, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), lo que, a mediano plazo, permitirá duplicar la producción semanal de insectos estériles para reforzar las labores de control y erradicación de la plaga.

Según reportó el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la planta entraría en operación durante el primer semestre de 2026 y aportará 100 millones de moscas estériles adicionales por semana, lo que duplicará el volumen que actualmente se importa desde Panamá para enfrentar al gusano barrenador del ganado.

Recordó que el proyecto forma parte de una iniciativa conjunta entre los gobiernos de México y Estados Unidos, con la participación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), a través del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas, para consolidar una infraestructura estratégica de control sanitario en el sur del país.

Los bovinos son la especie más afectada por el gusano barrenador. Foto: Especial

Las autoridades detallaron que ya concluyeron al 100% los trabajos previos, incluidas las pruebas de mobiliario y la capacitación del personal mexicano en la Comisión Panamá – Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado, ubicada en Pacora, Panamá.

En cuanto a la obra civil, el avance global es de 68 por ciento, con progresos en el sistema de tratamiento de agua y desechos, la instalación de equipos para la dieta larvaria, los sistemas de climatización, el área de irradiación y el cuarto de máquinas. Con esta biofábrica, Senasica busca fortalecer el control sanitario, reducir riesgos productivos y cumplir los protocolos internacionales para la exportación de ganado.

