A poco más de un año del ataque armado registrado en el pueblo de San Andrés Mixquic, alcaldía Tláhuac, donde cinco personas perdieron la vida y un joven resultó lesionado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó ayer que detuvo en el municipio de Chalco, Estado de México, a Arturo Ángel “N”, alias El Ayala, quien habría participado en estos hechos.

Presuntamente es integrante de la célula delictiva conocida como La Familia Michoacana.

La institución capitalina explicó que fue detenido por agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La madrugada del 10 de febrero de 2025 se registró una ataque armado directo entre las calles de Independencia y Reyna Xóchitl, en el pueblo de San Andrés Mixquic, en el que murieron cinco personas y una más resultó lesionada.

Según testigos, el ataque ocurrió cuando varios sujetos descendieron de una camioneta blanca y, sin mediar palabras, dispararon.

En un comunicado, la Fiscalía capitalina detalló que la indagatoria se fortaleció a partir de una denuncia anónima recibida el 10 de junio de 2025, en la que se señalaba que los probables responsables de los hechos eran integrantes de una célula vinculada con una facción de la organización conocida como La Familia Michoacana.

Refirió que derivado de trabajos de inteligencia y de campo, personal de la Fiscalía CDMX identificó a Arturo Ángel “N” como probable integrante de dicha célula y Juan “N”, alias El Seven, como probable líder de la misma —quien fue reaprehendido el pasado 27 de enero—, así como a otras personas probablemente implicadas.

Señaló que con los datos de prueba recabados, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control las órdenes de aprehensión correspondientes por el delito de asociación delictuosa agravada.

La Fiscalía local aseguró que continúa las diligencias para esclarecer plenamente los hechos registrados el 10 de febrero de 2025 en San Andrés Mixquic y determinar las responsabilidades individuales de los detenidos.

La institución capitalina manifestó que refrenda su compromiso de “investigar con rigor y actuar con responsabilidad frente a los grupos delictivos que generan violencia en la capital, como parte de una estrategia sostenida para atender los delitos de alto impacto y garantizar el acceso de la ciudadanía a la justicia”.