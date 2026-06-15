Bélgica vs Egipto: EN VIVO – Jornada 1 – Grupo G – Copa del Mundo de Norteamérica 2026

Bélgica y Egipto están listos para debutar en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Hoy, los Diablos Rojos y los Faraones se enfrentan sobre la cancha del estadio Seattle en el primer partido del Grupo G.

Los belgas y los egipcios se presentan en el Mundial con el objetivo de sumar su primera victoria para encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

Todo apunta a que estas dos selecciones estarán luchando por el primer lugar del sector, por lo que este encuentro es sumamente importante para sus aspiraciones de superar la fase de grupos

Los otros dos integrantes son Irán y Nueva Zelanda, quienes se pelearán el tercer puesto de este grupo.

Cabe resaltar que este será apenas el quinto enfrentamiento en la historia entre Bélgica y Egipto. Todos los duelos han sido de carácter amistoso.

[Publicidad]

Sorprendentemente, la representante de África cuenta con tres victorias y sólo una derrota.

En total, los Faraones han anotado siete goles en los cuatro y han recibido cuatro.

La última ocasión que se vieron las caras fue en noviembre de 2022, es decir, hace casi cuatro años.

[Publicidad]

Este será el primer partido oficial que disputen estas escuadras, por lo que también adquiere otro valor

El equipo de Rudi García tratará de tener una participación histórica, de la mano de futbolistas como Thibaut Courtois, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Jeremy Doku, Charles de Ketelaere y Romelu Lukaku.

Por su parte, Hossam Hassan cuenta con Mohamed Salah, Omar Marmoush y la experiencia de Emam Ashour y Mostafa Ziko, con los que buscará ofrecer una digna actuación en Norteamérica 2026.

[Publicidad]

El partido entre Bélgica y Egipto comenzará en punto de las 13:00 horas y será transmitido, en México, de manera exclusiva por la plataforma de streaming ViX Premium (Pase Mundial 2026).

Lee También Cabo Verde debuta en la Copa del Mundo con histórico y sorpresivo empate ante España

Sigue aquí el minuto a minuto del Bélgica vs Egipto