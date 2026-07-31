En la plataforma de transparencia que habilitó la administración capitalina en el marco del Mundial de Futbol, para informar sobre el gasto en obras, se incluyó una sección de Actividad Económica que permite analizar el gasto de turistas internacionales por alcaldía, giro comercial y país de origen en la Ciudad de México durante la justa deportiva.

“El 17 de julio se incluyó una sección de Actividad Económica en la plataforma de transparencia, para dar seguimiento al impacto económico del Mundial 2026 en la Ciudad de México. Particularmente, en colaboración con BBVA México, se desarrolló una herramienta interactiva para analizar el gasto de turistas internacionales por alcaldía”, indica un apartado del Informe de Avance Trimestral correspondiente a enero a junio de este año, que entregó esta semana la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) al Congreso de la Ciudad de México.

De acuerdo con dicha plataforma, el rubro en el que más gastaron los turistas internacionales en la Ciudad de México en junio, durante el desarrollo de la Copa del Mundo, fue el de restaurantes y comedores, con 48.8 millones de dólares.

El siguiente rubro de la lista es el de hoteles, moteles y posadas, con 46.5 millones de dólares; y en tercer lugar se ubica el de supermercados y autoservicios, con una cifra de 30.7 millones de dólares.

En contraste, los rubros de gastos turísticos internacionales que reflejan cifras menores son los de comida rápida, con 9.1 millones de dólares; farmacias y boticas, con 15.4 millones de dólares; tiendas de alimentos especializados, con 19.7 millones de dólares; desarrollo de software, con 20.4 millones, así como aseguradoras y primas de seguros, con 21.3 millones de dólares, de acuerdo con los datos de la plataforma.

En otro apartado de dicho sitio se indican los gastos turísticos por país, siendo Estados Unidos el que encabeza la lista, con una cifra de 311.8 millones de dólares.

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En segundo lugar se ubica Canadá, con 13.7 millones de dólares; seguido de Colombia, con 12.2 millones, y Guatemala, con 4.9 millones de dólares.

“La plataforma tiene carácter complementario, por lo que no sustituye los portales y mecanismos de rendición de cuentas existentes. La información que contiene la plataforma es responsabilidad de las unidades responsables de gasto”, resalta en el informe de la administración local.

El 17 de julio, tras concluir el Mundial de Futbol en México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que el evento deportivo dejó a la Ciudad una derrama económica de 44 mil millones de pesos, cifra correspondiente sólo a las transacciones con tarjetas de crédito y débito, por lo que el monto podría elevarse a 66 mil millones de pesos si se considera el gasto en efectivo.

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También destacó que del 1 de junio al 15 de julio, la capital del país recibió más de 4 millones de turistas y visitantes, así como 4.4 millones de pasajeros internacionales que llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

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