Los toreros son uno de los problemas de movilidad en las calles aledañas al Zócalo, reconoció el coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico, Carlos Cervantes Godoy.

En entrevista con EL UNIVERSAL, refirió que la presencia de los toreros impera en el perímetro A del Centro Histórico, debido al alto número de personas que lo visitan a diario.

“Tenemos una gran cantidad de vendedores, algunos están en mesas de negociación con la Secretaría de Gobierno, pero hay quienes abusan y están por fuera de los acuerdos. Mueven a muchos comerciantes de los llamados toreros, estos traen su mercancía en una lona, se colocan y cuando llegan los trabajadores de [la Secretaría de] Reordenamiento, salen corriendo”, apuntó.

Cervantes Godoy aseguró que desde la Autoridad del Centro Histórico están coadyuvando para lograr el reordenamiento del comercio informal en el perímetro A.

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