¿Cómo proteger la piel durante el invierno? Descubre los mejores consejos

Con la llegada del invierno, las bajas temperaturas no tardarán en dejar estragos sobre la piel, sobre todo en aquellas personas que no suelen humectar las zonas más expuestas del cuerpo como la cara y las manos.

En ese sentido, durante la temporada invernal la piel es vulnerable a otros cambios, como la baja humedad y el uso constante de calefacción. Estos factores pueden provocar reacciones como resequedad, descamación, irritación e incluso grietas.

Por ello, a continuación te diremos cómo proteger la piel durante el invierno y cual es la manera más sencilla de mantenerla hidratada con un aspecto saludable.

Leer también: ¿Depresión invernal o falta de vitamina D? Conoce las claves para identificar este padecimiento, según experto

Foto: Pixabay

¿Por qué la piel se reseca en invierno?

De acuerdo con el laboratorio dermatológico La Roche Posay, durante la temporada invernal, los vasos capilares presentes en el cutis se contraen, impidiendo que el oxígeno y los nutrientes lleguen adecuadamente a la dermis. Además, las células muertas tienden a acumularse en mayor medida, generando una sensación tirante y áspera.

En temporada de bajas temperaturas, el aire frío y seco reduce la humedad natural de la piel, mientras que las duchas con agua caliente eliminan los aceites naturales que funcionan como barrera protectora y como resultado, la piel se vuelve más sensible.

Leer también: ¿Cómo evitar desperdiciar comida en Navidad? UNAM responde

Solsticio de invierno 2025: esta es la hora exacta del cambio de estación en México. Foto: Canva

Consejos efectivos para cuidar la piel en invierno

Hidrata tu piel diariamente

Usar una crema hidratante adecuada para tu tipo de piel es clave. Opta por productos con ingredientes como ácido hialurónico, ceramidas, manteca de karité o glicerina, que ayudan a retener la humedad y aplica la crema justo después de bañarte para sellar la hidratación.

No temas hidratar la piel más de dos veces al día. Es importante sentir las señales para atender sus necesidades en esta época.

Evita el agua demasiado caliente

Aunque resulta tentador tomar un baño de agua caliente durante los días fríos, el agua a cierta temperatura resecará tu piel. Por este motivo, los expertos recomiendan optar por duchas tibias y limitar su duración a no más de 10 minutos.

No olvides el protector solar

Aunque el sol se sienta menos intenso, los rayos UV siguen afectando la piel en invierno. Aplica protector solar todos los días, especialmente si pasas tiempo al aire libre.

Foto: Freepik

Cuida especialmente labios y manos

Usa bálsamos labiales con ingredientes humectantes y cremas de manos varias veces al día para evitar grietas en estas zonas, pues son las más vulnerables al frío.

Mantén una buena hidratación interna

Beber suficiente agua también influye en la salud de la piel. No olvides complementar con una dieta rica en frutas, verduras y grasas saludables como el aguacate y los frutos secos.

¿Cuándo acudir al dermatólogo?

Si presentas resequedad extrema en determinadas zonas del cuerpo, así como enrojecimiento persistente, comezón intensa o lesiones; no dudes en consultar al dermatólogo.

También te interesará:

El remedio casero para eliminar manchas difíciles de los sillones y que tu sala luzca como nueva

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs