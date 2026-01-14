En la rutina diaria, recoger el cabello suele ser una solución rápida para enfrentar jornadas largas, actividades físicas o simplemente para mantener una imagen ordenada.

No obstante, este hábito aparentemente inofensivo es motivo de frecuentes dudas, por ejemplo, ¿representa un riesgo para la salud capital? En De Última te lo contamos.

¿Qué tan recomendable es llevar el cabello recogido todos los días?

De acuerdo con un artículo del Hospital Capilar, no se recomienda y el daño no proviene del peinado en sí, sino de la tensión constante que se ejerce sobre la raíz.

Los peinados excesivamente tirantes, cuando se repiten de manera continua y prolongada, pueden debilitar los folículos pilosos y provocar una condición denominada como alopecia por tracción.

El exceso de tensión diaria puede debilitar la raíz del cabello. Foto: Freepik

Este tipo de alopecia ocurre cuando el cabello es sometido a un estiramiento frecuente y que altera su crecimiento natural.

Al inicio, el daño suele ser reversible; pero si la tensión persiste, el folículo puede cerrarse de forma definitiva, impidiendo que el pelo vuelva a crecer.

Por lo anterior, los especialistas del Hospital Capilar indican en que la frecuencia, la fuerza del peinado y la constancia en la misma zona son factores que desencadenan esta condición.

¿Cuáles son los primeros síntomas de la alopecia por tracción?

Según se advierte en el blog de Ninette Estilistas, uno de los síntomas comunes de que tu pelo necesita descanso es cuando lo desamarras y experimentas una sensación liberadora.

Esa respuesta del cuero cabelludo indica que el cabello estuvo sometido a una tracción prolongada.

Otro signo frecuente es la pérdida progresiva de cabello en zonas como las sienes, la línea frontal o las patillas.

También puede observarse un aumento en la rotura del cabello. En tales casos, el pelo no cae desde la raíz, sino que se fragmenta y da como resultado hebras cortas y debilitadas.

A lo anterior pueden sumarse molestias como enrojecimiento, sensibilidad e incluso dolor de cabeza, síntomas que reflejan un estrés prolongado en el cuero cabelludo.

¿Qué tipo de peinados son gentiles con el cabello?

No todos los peinados impactan de la misma forma en la salud capilar.

Por ejemplo, los peinados bajos, sueltos o con un acabado más relajado generan menor tensión y permiten que el folículo se mantenga en mejores condiciones.

Además, alternar el cabello suelto con recogidos suaves contribuye a reducir el desgaste acumulado.

Las coletas bajas no dañan a tu cabello. Foto: Freepik

Asimismo, variar la posición del peinado evita que la presión recaiga siempre en el mismo punto.

Y, finalmente, es importante evitar dormir con el cabello recogido, ya que los movimientos al estar inconsciente incrementa la fricción y el riesgo de rotura.

¡No lo olvides! Cuidar tu cabello también implica darle pausas y permitir su movimiento.

