Durante décadas, el bicarbonato de sodio ha estado presente en infinidad de remedios de belleza. En la antigüedad, este compuesto se utilizaba como exfoliante físico debido a su textura espesa, granulada y suave.

Aunque también tiene otras aplicaciones como blanqueador dental casero o desodorante natural, sus propiedades abrasivas lo han mantenido en la lista de productos para una rutina de cuidado corporal de bajo costo y de fácil acceso.

Particularmente, es efectivo en zonas donde la piel suele ser más reseca y gruesa. Por eso, aquí te decimos dónde y cómo utilizarlo, sin provocarte irritaciones.

La acumulación de células muertas impiden la regeneración de la dermis, lo que causa oscurecimiento en codos, rodillas y nudillos. Foto. Freepik

¿Por qué el bicarbonato de sodio puede ser exfoliante?

Los expertos del sitio de salud Healthline señalan que el bicarbonato de sodio tiene un pH alto (de -9), lo que le confiere propiedades exfoliantes. Sin embargo, al ser tan abrasivo no se recomienda emplearlo directamente en la piel.

Para que se puedan aprovechar sus beneficios, es importante combinar este compuesto con otros medios hidratantes como el aceite de coco o la vaselina. Así se previenen problemas mayores como el daño a la barrera cutánea, la irritación y resequedad.

Empleado de la manera adecuada, el bicarbonato de sodio puede ayudar a eliminar las células muertas que se acumulan en la piel y que a menudo ocasionan oscurecimiento.

Los codos, las rodillas, los nudillos de las manos, los labios y los talones son áreas donde puede utilizarse con menores riesgos, siempre y cuando sea visto como un remedio casero y no como la solución a problemas dermatológicos mayores. En este caso, es mejor asistir con un profesional para evaluar el estado de la piel.

El bicarbonato de sodio se debe usar con moderación porque puede dañar la barrera de protección natural de la piel. Foto: Freepik

5 maneras de usar el bicarbonato de sodio como exfoliante

Codos

Mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio con media cucharada de aceite de coco. Limpia tu piel y aplica esta mezcla sobre los codos, haciendo movimientos circulares.

Al final, remueve el exceso con una toalla limpia; no necesitas enjuagar la mezcla porque el aceite de coco sella la hidratación, esto de acuerdo con los especialistas en piel de la Clínica de Dermatología Robótica.

Talones

Combina una cucharada de bicarbonato de sodio con aceite de almendras. Aplica este remedio en los talones, realizando movimientos gentiles para remover la piel a muerta; puedes apoyarte de un cepillo de cerdas suaves.

Lava tus talones como normalmente, sécalos y aplica una crema hidratante para finalizar.

Rodillas

Mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio con un poco de miel. Forma una pasta ligeramente espesa y tómala con un guante exfoliante para baño.

Pasa el guante con la mezcla por encima de las rodillas, como si las estuvieras tallando; no apliques fuerza para evitar irritaciones. Al cabo de 2 minutos, enjuaga el exceso.

Labios

Los labios no dejan de ser una zona delicada de la cara, pero usando de manera gentil el bicarbonato de sodio puedes exfoliarlos.

En este caso, deberás mezclar una cucharada del compuesto con un poco de vaselina. Aplica el remedio en tus labios, poniendo mayor atención a las comisuras, y haz pequeños movimientos de círculos con tus dedos.

Deja reposar el bicarbonato de sodio con la vaselina durante cinco minutos más, y al finalizar enjuaga tus labios. No olvides colocar un hidratante para sellar la hidratación.

Manos

Factores como la exposición solar, el contacto constante con químicos o no ponerte crema hidratante pueden hacer que los nudillos de las manos se oscurezcan. A esta condición se le llama hiperpigmentación.

Los expertos en dermatología del laboratorio Cantabria UK explican que la hiperpigmentación sucede cuando la melanina y la acumulación de células muertas impiden la renovación cutánea.

Pero al emplear productos exfoliantes se puede reducir ese oscurecimiento, destapar los poros y promover la regeneración de las células. De tal modo que la piel adquiere una apariencia radiante y uniforme de color.

Para tal propósito, se recomienda mezclar una cucharada de bicarbonato de sodio con yogur natural; posteriormente se aplica en las manos y se deja reposar por 5 minutos. Enjuaga el exceso e hidrata los nudillos.

El bicarbonato de sodio también se utiliza como blanqueador de dientes, aunque sólo en remedios caseros. Foto: Freepik

