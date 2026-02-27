Hoy se lanzó un nuevo video de Checo Pérez que, sin duda, llega directo al corazón. No hay motores rugiendo a 300 km/h, ni trofeos levantados al cielo.

Hay, en cambio, un niño con un traje de karting desgastado, parado frente a una llanta que apenas comienza a girar.

Es el origen del consagrado piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, pero también es el espejo de cualquiera que haya tenido que pedalear cuesta arriba para ver materializados sus sueños.

"Siempre en el camino", el nuevo lema de Checo Pérez

El video titulado: “Siempre en el camino” es parte de la nueva campaña de ProDynamics, la cual rompe con la publicidad tradicional de neumáticos basada en la velocidad, para enfocarse en la resiliencia y la pasión por los sueños.

A través de un ejercicio de introspección, vemos a un Checo Pérez adulto que no habla, sino que escucha a su "niño interior", quien le recuerda aquel primer empujón en las pistas de Guadalajara.

La genialidad narrativa de esta campaña reside en cómo una llanta deja de ser un objeto de venta para convertirse en un testigo.

La vemos rodar por el asfalto perfecto de la gloria, pero también la vemos sufrir en el lodo, perder tracción en las subidas y resistir la lluvia. Representa a la vida misma disfrazada de rodamiento.

Esta campaña de ProDynamics se lanza una semana antes del esperado regreso de Checo Pérez a la F1, ahora como piloto de Cadillac / Foto: Cortesía de ProDynamics

El mensaje de Checo Pérez que conecta con generaciones

En una era obsesionada con el "Power Ranking" y las estadísticas de la F1, resulta disruptivo que una campaña protagonizada por Checo Pérez, el piloto más importante de México, se decida no mencionar ni una sola vez la palabra "ganar".

El foco se desplaza en el trayecto para conseguirlo. Al utilizar el uniforme real que Checo vestía en sus inicios, la producción logra algo que el dinero no suele comprar: autenticidad.

La campaña representa un sueño que empezó con una rueda pequeña y con mucha incertidumbre.

La colaboración entre Checo Pérez y ProDynamics lanza un dardo directo a las emociones.

Esta narrativa se detiene para que el espectador se pregunte: quién es cuando el motor se apaga y el camino se pone difícil.

Checo Pérez se consagró como el piloto mexicano más ganador en la historia. Es el piloto más querido en Latinoamérica y uno de los favoritos en el mundo / Foto: Fernando Llano / AP

Al final, parece que la verdadera tracción no viene del compuesto de la llanta, sino de la memoria de por qué empezamos a correr.

Esta campaña de ProDynamics se lanza una semana antes del esperado regreso de Checo Pérez a la F1, ahora como piloto de Cadillac.

Este video no sólo llegará al niño interior de los espectadores, sino que hará que se sientan más orgullosos del piloto mexicano que es un orgullo para nuestro país.

A continuación te dejamos el video completo:

