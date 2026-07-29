El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava, informó que, en coordinación con la Secretaría de Gobierno (Secgob), se acordó habilitar alrededor de 40 locales comerciales dentro de distintas estaciones para recibir a mujeres integrantes de colectivos que actualmente ejercen el comercio en la Alameda Central.

El funcionario explicó que las mesas de trabajo con el titular de la Secgob, César Cravioto, han sido permanentes y que los espacios contemplados corresponden a locales establecidos, no a puestos provisionales; agregó que algunos de estos locales podrán operar de manera rotativa, dependiendo de los acuerdos que alcance la Secretaría de Gobierno con los diferentes colectivos.

Adrián Rubalcava, informó que, en coordinación con la Secretaría de Gobierno, se acordó habilitar alrededor de 40 locales comerciales Foto: Especial.

"Con relación al tema de la reubicación del comercio informal al exterior, al interior del sistema, hemos sostenido pláticas constantes con la Secretaría de Gobierno. Se acordó un número de locales que, si mal no recuerdo, estamos alrededor de 40 espacios de locales que se pretende generar. Estos locales son locales formales, establecidos, no son cilindros y estos locales pueden ser rotativos. Entonces entiendo que la Secretaría de Gobierno está haciendo un trabajo importante para poder generar un acuerdo con ellas", señaló.

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Adrián Rubalcava destacó que los espacios contemplados corresponden a locales establecidos, no a puestos provisionales. Foto: Archivo El Universal

Este lunes, el secretario de Gobierno, César Cravioto, informó que alrededor de 90 mujeres pertenecientes a distintos colectivos que comercian sobre la acera de la Alameda Central, frente a avenida Juárez, serán reubicadas en locales desocupados del Metro.

Explicó que esta estrategia permitirá disminuir de manera importante la presencia del comercio informal en la zona (Alameda Central - Bellas Artes), donde los fines de semana se concentra un mayor número de vendedores.

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