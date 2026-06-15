Durante años, Belinda ha sido parte de la infancia de toda una generación. Ahora, esa historia suma un nuevo capítulo junto a otra de las franquicias que marcaron a millones de personas: Toy Story.

La cantante asistió a la premiere de Toy Story 5 en Ciudad de México, donde celebró su incorporación al universo Pixar y, fiel a su estilo, convirtió la alfombra en una auténtica declaración de moda. Entre personajes entrañables, fanáticos de la saga y una buena dosis de nostalgia, la artista se robó las miradas con un look de alta costura que rápidamente se convirtió en uno de los más comentados.

Foto: Instagram @belindapop

El vestido de Belinda para Toy Story 5

Para la ocasión, Belinda eligió un diseño de la firma libanesa Zuhair Murad, una de las casas de alta costura favoritas de celebridades alrededor del mundo gracias a sus bordados elaborados, siluetas románticas y creaciones que parecen salidas de un cuento de fantasía.

El minivestido destacaba por su estructura escultórica y el meticuloso trabajo artesanal presente en cada detalle. La pieza incorporaba aplicaciones brillantes, bordados tridimensionales y una falda de gran volumen que aportaba dramatismo y movimiento a la silueta.

Foto: Instagram @belindapop

El resultado fue un equilibrio entre glamour, sofisticación y fantasía, una combinación que encajó perfectamente con el espíritu de una franquicia como Toy Story, donde la imaginación siempre ha sido protagonista.

Belinda complementó el look con un maquillaje luminoso, peinado pulido y accesorios discretos que permitieron que el vestido acaparara toda la atención.

[Publicidad]

Leer también: Los looks que marcaron la inauguración del Mundial 2026

Belinda se une al universo de Pixar

Más allá de la moda, la premiere también marcó un momento importante para la artista. Belinda forma parte del elenco de doblaje en español, dando voz a Lilypad. Toy Story 5 es una de las películas más esperadas del año y el regreso de una saga que ha acompañado a distintas generaciones desde 1995.

La nueva entrega explora la relación de los niños con la tecnología y cómo esta transforma la manera en que juegan, un tema que se suma a las aventuras de Woody, Buzz Lightyear y los personajes que han acompañado a la franquicia durante casi tres décadas.

[Publicidad]

Foto: Instagram @belindapop

Para la cantante, el proyecto representa una nueva faceta dentro de su trayectoria artística y la oportunidad de integrarse a una de las historias más exitosas de la animación contemporánea.

Belinda logró destacar no solo por su participación en la película, sino también por un look que reafirma su lugar como una de las celebridades con mayor influencia en la moda mexicana.

Porque si algo ha demostrado a lo largo de los años es que, ya sea sobre un escenario, frente a una cámara o en una alfombra roja, sabe perfectamente cómo convertirse en la protagonista del momento.

[Publicidad]

Leer también: Joyería Suárez celebra su legado con nueva boutique en Polanco

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/